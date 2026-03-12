Acordada la ampliación de la plantilla estable de los centros públicos en 118 docentes, la mayoría en ámbito rural

Archivo - Alumnado de cuarto de Primaria - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mesa sectorial de Educación ha acordado -con el apoyo de las organizaciones sindicales ANPE, STAR, CSIF y UGT- la creación de 118 nuevas plazas de docentes con las que se amplía la plantilla estable de los centros educativos públicos riojanos a partir del próximo curso académico 2026-2027.

A través de esta medida, el Gobierno regional aporta estabilidad a la plantilla de los docentes de La Rioja y se reduce la temporalidad de los profesionales.

Este importante aumento en la estabilización de la plantilla de docentes de La Rioja es consecuencia de la apuesta de la Consejería de Educación y Empleo por el ámbito rural, a través de la publicación de la nueva Orden que regula la estructura, organización y funcionamiento de los Colegios Rurales Agrupados (CRA) y por la atención a la diversidad, con la estabilización de 61 nuevas plazas en estas especialidades. En concreto, en las especialidades de Pedagogía Terapéutica (24 plazas), Audición y Lenguaje (9 plazas), Servicios a la Comunidad (13) y Orientación Educativa (15 plazas).

La elaboración de las plantillas de docentes para el próximo curso ha sido fruto de un trabajo consensuado con los equipos directivos de los centros, desde la etapa de Educación Infantil, que han transmitido las necesidades reales que tienen respecto a personal.

Además, para la creación de las 118 nuevas plazas, se ha trabajado de manera coordinada con la subdirección general de Recursos Humanos y los servicios de Inspección y Atención a la diversidad de la Consejería de Educación y Empleo.