Activada hasta el 15 de abril la Campaña de Vialidad Invernal en las carreteras del Estado en La Rioja

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja, ya ha iniciado la Campaña de Vialidad Invernal 2025-2026, con la puesta a disposición ante situaciones climatológicamente adversas de 21 máquinas quitanieves -6 de ellas con extendedor de salmuera-, 2 pick-up con GPS, 4 palas cargadoras, 4.730 toneladas de fundentes sólidos y dos plantas de fabricación de salmuera con capacidad de almacenaje de 110.000 litros.

Además, la sal sólida se distribuye principalmente en 2 naves de almacenamiento y 14 silos. Los medios humanos disponibles para esta campaña ascienden a 57 personas.

A la reunión de coordinación de la Campaña de Vialidad Invernal, que se ha celebrado este martes en el Centro Coex del Sector LO-1 (en las inmediaciones de La Grajera), ha asistido la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, la jefa de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja, Eva García-Casarrubios Berrocal, y representantes del Gobierno de La Rioja, AEMET, DGT, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, UME y AP-68.

La delegada ha concretado que el dispositivo especial estará operativo hasta el 15 de abril de 2026, aunque, si las condiciones climatológicas adversas se retrasan con respecto al final de la campaña, los medios destinados continuarán totalmente operativos hasta que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas para dar por finalizada la campaña.

En este sentido, Arraiz ha explicado que en este operativo de actuación ante nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas en la Red de Carreteras del Estado en La Rioja es fundamental la planificación y coordinación de todos los medios disponibles para reaccionar con rapidez ante cualquier imprevisto que impida la circulación por carretera, por lo que de cara a situaciones adversas que puedan suceder durante esta campaña de invierno, de nuevo todo el dispositivo especial del Estado estará listo para prevenir y actuar con inmediatez.

De este modo, ha destacado que "la coordinación de todos los profesionales que participan en este operativo permitirá que se pueda atender cualquier incidencia que se produzca en la Red Estatal de Carreteras La Rioja, a cualquier hora del día y en cualquier punto de la Comunidad Autónoma".

Pero si importantes son los medios físicos que están operativos en el dispositivo especial de vialidad invernal, la delegada ha puesto en valor los medios humanos de Demarcación de Carreteras del Estado y organismos que colaboran en esta campaña, como son AEMET, DGT, Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil.

Por otro lado, ha apuntado que también es fundamental el papel que juega la ciudadanía, quien debe colaborar y atender las recomendaciones que las autoridades comunican ante situaciones meteorológicas adversas.

Por ello, ha recomendado llevar cadenas o neumáticos de invierno, llenar el depósito de gasolina lleno y el móvil cargado para evitar que los vehículos se queden aislados, así como que se consulten los partes meteorológicos que emite AEMET y se informen antes de emprender un desplazamiento, ya sea a través de los canales habilitados por DGT, Guardia Civil o Protección Civil.

CAMPAÑA VIALIDAD INVERNAL 2025-2026

Las operaciones de vialidad invernal persiguen, de acuerdo con el Protocolo de actuaciones establecido, mantener en época invernal las carreteras de la Red de Carreteras del Estado en La Rioja, cuando se ven afectadas por problemas de nieve o hielo, en las mejores condiciones posibles de confortabilidad y seguridad, de acuerdo con los niveles de servicio fijados para cada uno de los tramos de la red.

Todos los tramos de carreteras de la Red del Estado tienen asignado un Nivel de Servicio, siendo prioritaria la atención en las autopistas y autovías, así como aquellas vías con mayor intensidad de tráfico y las que sirvan de acceso a capitales de provincia y poblaciones de más de 20.000 habitantes.

Con esta campaña se trata de garantizar, en la medida de lo posible, el tránsito seguro en las carreteras del Estado ante situaciones de helada y nevada.

Dentro de las operaciones de vialidad invernal está previsto efectuar tratamientos preventivos y curativos en situaciones de bajas temperaturas y, en caso de nevadas, en las carreteras afectadas por dichos fenómenos.

Los principales objetivos son la prevención de la formación de placas de hielo sobre las calzadas cuando se esperen heladas; la información a los usuarios de las carreteras de cualquier incidencia con la antelación suficiente; y, en caso de nevadas, la retirada de nieve para minimizar las perturbaciones al tránsito como consecuencia de éstas.

Un adecuado tratamiento de la vialidad invernal está condicionado por una predicción meteorológica certera y conocida con suficiente antelación, lo que no siempre es posible, y por las condiciones en que se produzca la nevada -intensidad de tráfico, horas punta, accesos a las grandes ciudades-.

Por ello, una de las mejores medidas a adoptar está en manos de la ciudadanía: atender a las recomendaciones que se hagan desde las autoridades ante situaciones meteorológicas adversas.