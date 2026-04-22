Actividades literarias, talleres, poesía, narración oral y exposiciones, en Logroño por el Día del Libro - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha organizado un completo y variado programa de actividades con motivo del Día Internacional del Libro, con el objetivo de fomentar la lectura y acercar la literatura a toda la ciudadanía a través de propuestas culturales dirigidas a todas las edades.

La programación, que incluye actividades literarias, talleres, poesía, narración oral o exposiciones, ha sido presentada este miércoles por la concejala de Cultura, Rosa Fernández, junto a la directora de la Biblioteca Municipal Rafael Azcona, Esther Felipe.

La edil ha destacado que "el Día Internacional del Libro es una ocasión especial para poner en valor la importancia de la literatura y por ello hemos organizado actividades de fomento de la lectura, la narración y la escritura".

En este sentido, ha animado a la ciudadanía a participar activamente en las propuestas y a disfrutar de esta celebración cultural. La concejala ha señalado que el acto central tendrá lugar este mismo jueves, 23 de abril, Día del Libro, con un acto institucional a las 11 horas en el punto de lectura de La Rosaleda.

En él, miembros de la Corporación municipal realizarán la lectura pública de fragmentos de obras literarias elegidas por ellos mismos. "En esta edición, la figura de Rafael Azcona tendrá un protagonismo especial, como no podía ser de otra manera", ha añadido Rosa Fernández.

El acto contará además con la participación de alumnado de 6º de Educación Primaria del colegio Vuelo Madrid Manila y con el acompañamiento musical de Rioja Filarmonía.

Asimismo, con motivo de esta efeméride, el Ayuntamiento impulsará una campaña específica en las pantallas digitales municipales, en las que se difundirán contenidos relacionados con la lectura, el mundo del libro, curiosidades literarias y el Año Azcona.

Ese mismo día se celebrará la reapertura del punto de lectura 'La Pajarera', que permanecerá activo hasta el 30 de septiembre, consolidándose como un espacio al aire libre para el fomento de la lectura.

LITERATURA, TALLERES Y ACTIVIDADES FAMILIARES

También mañana, 23 de abril, a las 18 horas, la biblioteca acogerá el recital poético de Valle Mozas, joven autora logroñesa cuya obra destaca por su sencillez expresiva y su capacidad para emocionar a través de escenas cotidianas. Con dos poemarios publicados, se ha consolidado como una de las voces emergentes de la poesía contemporánea.

También se ha programado el taller 'Tokio. Encuadernación a partir del cosido japonés', en la Sala ArteFábrica de la biblioteca. Esta actividad permitirá a los participantes conocer una de las técnicas artesanales de encuadernación más antiguas, caracterizada por sus costuras visibles y el uso de materiales tradicionales. Se celebrará este jueves para alumnado de 3º y 4º de Primaria y el 24 de abril para público adulto.

Las actividades continuarán el 24 de abril a las 18 horas tendrá lugar 'Hospital de libros' para niños/as de 3º de infantil a 2º de primaria y que tiene como objetivo valorar los libros y aprender a cuidarlos.

Además, el 25 de abril de 11 y 12 horas tendrá lugar 'Cuentos con lógica: Día de colada', dirigido a niños y niñas de entre 3 y 5 años.

Ese mismo día, se han programado dos sesiones de narración oral a cargo de la Maritza Teje Cuentos. A las 120 horas, el punto de lectura La Pajarera acogerá 'Cuentos Revueltos', una propuesta con historias llenas de humor e imaginación.

Por la tarde, a las 19 horas, la Biblioteca Rafael Azcona será escenario de 'Cuentos de cabras y algún que otro lobo', una actividad que combina narración oral y álbum ilustrado, con historias que invitan a reflexionar desde el humor y la rebeldía.

'UNA NOCHE EN LA BIBLIOTECA', EXPOSICIÓN Y BOLSAS ILUSTRADAS.

"Como una de las actividades más esperadas se celebrará, un año más, 'Una noche en la biblioteca'" ha señalado Fernández. Una iniciativa en la que 30 niños y niñas, acompañados por una persona adulta, pasarán la noche del 25 al 26 de abril en la biblioteca, disfrutando de juegos y lecturas compartidas en un entorno único.

Asimismo, hasta el 30 de septiembre, la sala de exposiciones acogerá la muestra 'La biblioteca ilustrada de NiñoCactus', centrada en el universo del autor de literatura infantil y juvenil Alberto Martín Tapia.

La exposición se completa con una propuesta anual, que incluye ilustraciones de Celia Sacido Martín, autora de las imágenes de su último libro. Además, se distribuirán 200 bolsas de tela con una ilustración de esta artista, que se entregarán por cada préstamo hasta fin de existencias (una por usuario).

CONTINÚA LOGROÑO POÉTICO.

La concejala de Cultura ha recordado que, en el marco de esta celebración, continúa el ciclo Logroño Poético, que reúne a destacadas voces.

Esta misma tarde, a las 19 horas, la Biblioteca Rafael Azcona acogerá a Ander Villacián con su propuesta 'La lengua materna', un recital que explora la relación entre lenguaje, identidad y memoria. Y también hoy, a las 19 horas, será el turno de Mario Obrero con 'Un román paladino', una reflexión poética inspirada en la tradición de Gonzalo de Berceo.

El 23 de abril, el ciclo se trasladará al Centro de la Cultura del Rioja, donde, a partir de las 19 horas, el poeta Miguel d'Ors protagonizará 'Versos comentados', acompañado por Carlos Villar.

El 24 de abril, La Gota de Leche acogerá, a las 18,30 horas, el encuentro 'Los informalistas', con la participación de jóvenes poetas riojanos.

Finalmente, el ciclo concluirá el 26 de abril, a las 19 horas, en el CCR con el escritor Joaquín Pérez Azaústre, que presentará 'Defender El Álamo: la escritura del padre'.