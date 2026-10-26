Actual 2027 agota en hora y media el primer paquete de abonos ciegos, récord en la historia del festival

Actual2027 - ACTUAL

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Actual 2027 ha agotado en hora y media el primer paquete de abonos ciegos, récord en la historia del festival que celebra su trigésimo séptima edición.

Coincidiendo con la presentación de esta mañana de la nueva edición del Festival Actual, se han puesto a la venta 500 abonos ciegos que se han vendido en apenas noventa minutos.

Los abonos, que dan acceso a los grandes conciertos de los días 2 y 3 de enero en el Escenario UNIR (Palacio de los Deportes de La Rioja), han iniciado su venta a las 11 horas de la mañana de este lunes, al precio de 40 euros y antes de las 12,30 horas ya se habían agotado.

Por ello, la organización ha decidido poner ya a la venta un segundo bloque con otros 500 abonos ciegos a través de www.actualfestival.com a un precio especial de 45 euros.

De esta manera se quiere recompensar el interés del público más madrugador y fiel del festival que tomará el pulso un año más al calendario cultural del país.

Además, la organización de Actual invita a seguir la página web y redes sociales del festival (@actualfestival) para estar siempre al corriente de las últimas novedades: entradas, confirmaciones, concursos, etc.