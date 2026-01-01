'Actual 26' cuenta con diez exposiciones que se alargarán en varios casos más allá del festival

Exposición sobre Sagasta en formato comic en el Museo de La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Actual 26', que se desarrollará en Logroño del 2 al 6 de enero, cuenta con diez exposiciones, que se alargarán en algunos casos más allá del festival. Destaca, como novedad, la propuesta 'Hotel Actual', una muestra de arte contemporáneo en formato feria de pequeña escala en el Hotel 'F&G'.

En esta edición del festival riojano, el Paseo del Espolón vuelve a mostrar, como si de una agenda visual se tratase, varias de las propuestas de la programación de Actual 26 en formato ilustración, bajo el título de 'Frecuencia lineal', realizada por las artistas Marina Stecca y Oze Tajada. Un total de 12 retratos componen esta exposición que puede verse hasta el 7 de enero en pleno centro de Logroño.

Por su parte, 'Conexión Actual' reunirá en la Biblioteca de La Rioja, del 2 de enero al 4 de febrero, una diversidad de piezas realizadas por Reynerio Tamayo entre Cuba y La Rioja en donde la música se convierte en hilo conductor de gran parte del recorrido. Las obras expuestas rendirán homenaje tanto a figuras relevantes del universo sonoro internacional como al propio legado musical (jazz, latin jazz, música popular cubana etc.).

La música también está presente en la muestra que, lleva desde el día 12 de diciembre, y se mantendrá hasta el 24 de enero, podrá verse en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced titulada 'La música Pop y Rock en La Rioja (1960-2000)'. Fotografías, carteles, vinilos, trajes, libros y otros objetos para recorrer la historia de la música popular en La Rioja desde la década de los 60 hasta el año 2000 a través de las figuras y grupos que han marcado los hitos musicales y de los aspectos y festivales que le han dado su identidad. El 2 de enero, a las 12 horas, se celebrará una mesa redonda.

En el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), del 2 de enero al 27 de febrero, podremos conocer la obra del joven director y fotógrafo riojano Hugo Pisón. Bajo el título de 'Stage to backstage', junto a imágenes de campañas, portadas de álbumes o videoclips, se van a recopilar fotografías crudas de backstage, documental, vida personal, inspiración y detalles que dan forma a su mirada artística.

Sin duda el talento emergente es otro de los grandes protagonistas de la programación expositiva de la mano de la Muestra de Arte Joven, que se extenderá hasta el 6 de enero en la sala de exposiciones de la ESDIR y reúne las propuestas de un total de 22 jóvenes artistas.

Así mismo, en La Lonja, hasta el 28 de febrero, vamos a poder contar con una selección de obras de Claudia Rebeca Lorenzo, mientras que el Museo de La Rioja acogerá hasta el 2 de febrero una muestra en torno a la figura del ilustre político riojano Práxedes Mateo Sagasta. La muestra se completa con una selección de ilustraciones creadas por Pedro Espinosa y César Herce específicamente para el cómic elaborado por el Instituto de Estudios Riojanos (IER) con motivo de la conmemoración del Año Sagasta 2025. Dicho cómic será presentado por sus autores este sábado 3 de enero a las 10 horas.

PATRIMONIO MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Logroño, en colaboración con Fundación Caja Rioja, ha contado con el comisariado de Carlos Rosales para mostrar por primera vez una selección del patrimonio artístico municipal compuesto principalmente por obra de arte contemporáneo. Con el título 'Desvelando el patrimonio', hasta el 22 de febrero, la ciudadanía va a poder disfrutar de esta colección de arte que habitualmente está repartido por distintas estancias y despachos del edificio municipal.

Por último, cuatro artistas de origen internacional: Karin van der Molen (Países Bajos), Katharina Lökenhoff (Alemania), Karem Ibrahim (Reino Unido) y Pat van Boeckel (Países Bajos), del 2 de enero al 3 de febrero en la Casa de la Imagen, presentarán su propuesta 'Bandera Blanca', donde proponen la bandera blanca como un espacio sin fronteras con el que dar respuestas artísticas a desafíos globales contemporáneos como el cambio climático y las guerras. El 2 de enero en la Biblioteca de La Rioja tendrá lugar una mesa redonda con los comisarios de la exposición, Jesús Rocandio y Pablo Bernáldez, y dos de las artistas de la exposición, Karim Van Der Mole y Pat van Boeckel.

'HOTEL ACTUAL'

Desde el viernes 2 al lunes 5 de enero, en horario continuo de 10 a 21 horas y entrada gratuita, el público podrá acercarse al Hotel F&G de Logroño para participar en la primera edición del ciclo Hotel Actual, una muestra de arte contemporáneo en formato feria de pequeña escala. En ella las habitaciones del hotel se transformarán en espacios expositivos intervenidos por los artistas seleccionados tras convocatoria pública y fallo del jurado.

En total son 6 los artistas participantes. Por un lado, los riojanos Pako Campo (artista residente), Sandra Herrero y Anca Petrei (artista ESDIR), a los que se suman las creadoras nacionales Alethea Mattos y Andrea Velasco-Astete, y el artista internacional Angelo Tasini. Cada instalación se desarrollará en el interior de una habitación del hotel e introducirá al visitante en el universo del artista.