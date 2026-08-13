Actual 27 abre la convocatoria de 'Hotel Actual' para seleccionar seis propuestas de arte contemporáneo

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto al director del Hotel Gran Vía Logroño, Carlos López Melón - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Escenario de Culturas Contemporáneas, Actual 2027, ha abierto la convocatoria de 'Hotel Actual' para seleccionar seis propuestas de arte contemporáneo.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el director del Hotel Gran Vía de Logroño, Carlos López Melón, han presentado hoy, 13 de agosto, la convocatoria de la segunda edición de 'Hotel Actual'.

'Hotel Actual' se plantea como una feria de arte contemporáneo de pequeño formato, cercana, profesional y accesible, que busca conectar creación, mediación cultural y mercado del arte.

Las seis propuestas seleccionadas transformarán las habitaciones asignadas en auténticas cápsulas creativas, en las que podrán convivir obra original, instalación, edición, objeto artístico, pieza seriada, arte digital, audiovisual y otros lenguajes contemporáneos, siempre adaptados a las características del espacio.

En esta segunda edición, el proyecto refuerza especialmente su apuesta por el talento riojano, con la selección de tres artistas de La Rioja, a los que se sumarán dos artistas visitantes, nacionales o internacionales, y un estudiante de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR).

"Este año se le da una vuelta importante a la apuesta de talento riojano, porque va a haber tres artistas riojanos", ha explicado Iturriaga, quien también ha destacado la continuidad de la participación de un estudiante de la ESDIR como vía para ofrecer oportunidades a nuevos creadores.

"Queremos que todos aquellos artistas que estén interesados en venir a La Rioja, venir a este hotel y venir a disfrutar de Actual, de la cultura y del arte, puedan presentar proyectos y puedan venir a acompañarnos", ha señalado el director general, quien ha animado a los creadores a consultar las bases y presentar sus singulares propuestas.

La convocatoria está dirigida a artistas independientes que desarrollen su trabajo en cualquiera de las disciplinas de las artes visuales contemporáneas.

Los interesados deberán presentar sus propuestas antes del próximo 27 de septiembre a través del correo electrónico hotelfestivalactual@gmail.com, en un único archivo PDF que incluya su trayectoria profesional, la descripción del proyecto, las obras propuestas y sus precios, así como las necesidades técnicas y su adaptación al formato de habitación intervenida.

No podrán participar artistas que hayan formado parte de anteriores ediciones y las candidaturas deberán ser presentadas directamente por los propios creadores, sin intermediarios.

Las bases completas de la convocatoria, así como toda la documentación necesaria para participar, pueden consultarse en la página web del festival.

Las seis propuestas seleccionadas se convertirán en espacios expositivos temporales de pequeño formato en los que los visitantes podrán descubrir las obras y conversar directamente con sus creadores.

Las propuestas serán valoradas por un jurado integrado por profesionales vinculados al arte contemporáneo, el comisariado, la gestión cultural, la crítica y la educación artística, entre otros ámbitos.

Se tendrán en cuenta especialmente la singularidad y calidad de los proyectos, su adecuación al formato de habitación intervenida, la viabilidad del montaje y su capacidad para generar una experiencia atractiva para el público, así como su potencial de comercialización y la existencia de una horquilla de precios accesible.

También se valorará la trayectoria, profesionalización o proyección de los artistas.

Los seis creadores seleccionados contarán con un periodo previo de mentorías y coordinación, entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre, para adaptar sus propuestas al espacio asignado.

La organización facilitará gratuitamente las habitaciones, ofrecerá asistencia técnica y asesoramiento para el montaje y acondicionamiento de los espacios y, en el caso de los artistas nacionales e internacionales, alojamiento individual durante el periodo de montaje, celebración y desmontaje.

Además, los artistas cuya residencia se encuentre a más de 120 kilómetros de Logroño contarán con cobertura de desplazamiento, según establecen las bases.

Durante la celebración, los artistas permanecerán en sus espacios expositivos para conversar con los visitantes, explicar sus procesos y presentar públicamente sus proyectos.

Además, 'Hotel Actual' podrá completar su programación con actividades como mesas redondas con artistas y agentes del sector cultural, paneles expositivos en el vestíbulo del hotel, proyecciones sobre los procesos creativos, la edición de un catálogo o encuentros con coleccionistas y agentes culturales.

En este sentido, Iturriaga ha destacado que "el artista va a estar físicamente en las habitaciones", una presencia que permitirá al público "conversar, hablar y compartir de primera mano la experiencia de cómo ha sido la creación de la obra".

La programación se completará con mesas redondas, paneles expositivos y proyecciones, además de la edición de un catálogo específico de esta segunda edición.

El director del Hotel Gran Vía de Logroño ha destacado la oportunidad que supone para el establecimiento acoger esta propuesta de Actual y convertir sus espacios en lugares de encuentro entre artistas y ciudadanía.

"Colaborar con Actual para nosotros es algo muy natural. Somos un hotel muy proactivo en la cultura, en la educación y en el deporte y hemos colaborado, ayudado e iniciado infinidad de actos y eventos. Que este año se nos haya elegido para este tipo de evento no me queda más que agradecerlo a la Consejería de Cultura y al Gobierno de La Rioja", ha señalado López Melón.

El director del hotel ha recordado además la estrecha relación del establecimiento con Actual y con sus artistas durante las últimas ediciones.