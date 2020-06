El Acuerdo de Reconstrucción incluye ayudas para las personas en ERTE que no llegen al salario mínimo

Las medidas, que incluyen una apuesta por la conciliación, se pondrán en marcha el 1 de julio

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha anunciado hoy que el Acuerdo de Reconstrucción Económica y Social de La Rioja incluirá, a partir del 1 de julio, una ayuda para las personas que estén en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que no lleguen al salario mínimo.

Andreu ha firmado, hoy, con el resto de miembros del Consejo de Diálogo Social el Acuerdo de Reconstrucción Económica y Social de La Rioja, con el objetivo de que todo esté concretado el 30 de junio y en marcha el 1 de julio.

Ha avanzado que incluye ayudas económicas para las personas que están en ERTES, aunque ha indicado que el 67 por ciento, en 48 horas, ya estarán trabajando. Las ayudas serán "para las que quedan" y supondrán un "complemento" con el "tope" del salario mínimo.

Ha añadido que incluirá "medidas para la conciliación", que "se irán detallando" para que estén en marcha el 1 de julio.

"Hoy es un día importantísimo para La Rioja porque hace 48 horas que salimos del Estado de Alarma y nuestra comunidad ha iniciado con buen pie esta nueva normalidad", ha resaltado Andreu.

Ha recordado cómo, a finales de abril, se celebraron las Mesas para Reconstrucción, y en ellas se reunieron los representantes políticos "que quisieron estar", junto a los agentes económicos y sociales, "para tener el trabajo hecho cuando se levantara el Estado de Alarma".

Ha apostado por un "una Rioja innovadora, inteligente, justa y ágil", y ha añadido que "necesitamos dar pasos ya de manera urgente y consensuada". Y ha lanzado un mensaje: "Las entidades que se descuelgan ellos sabrán por qué, pero las puertas están abiertas".

El secretario general de UGT, Jesús Izquierdo, ha señalado que es un acuerdo que define las líneas maestras en un momento "complicadísimo" y "pretende aportar certezas y confianza". Ha trasladado un mensaje de "unidad" porque, ha dicho, "es lo que espera la ciudadanía".

El acuerdo incluye, ha dicho, innovación, desarrollo e investigación; combatir la economía sumergida, y planes específicos en sectores. También, un refuerzo a los servicios sociales.

En este sentido, ha resaltado que el Gobierno debe impulsar la prórroga de los ERTES, que en La Rioja afecta a 25.000 trabajadores. En cuanto a conciliación, se materializará en medidas en el mes de julio "que den respuesta a las familias".

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Jorge Ruano, ha entendido que el acuerdo contribuirá a la consolidación de la recuperación.

Son, ha dicho, más de 150 puntos en los que se refuerzan los servicios públicos y se potencia la seguridad de los trabajadores, junto a planes en los sectores en los que se espera una paralización del empleo, y políticas activas de empleo y la formación.

También, acciones para reactivar la economía, especialmente pequeñas empresas y autónomos, además de facilitar el acceso a la liquidez. "Recoge, por primera vez en La Rioja, compromisos para establecer ayudas para las personas que estén en expedientes de regulación y las rentas más bajas", ha dicho.

También ha destacado el establecimiento de ayudas para la conciliación y corresponsabilidad, "para que la igualdad se abra hueco en la reconstrucción".

Por último, el secretario general de la Federación de Empresarios, Jaime García-Calzada, ha resaltado el consenso entre los miembros del Diálogo Social y ha trasladado la necesidad de ser "responsables" con las medidas sanitarias.

"No debemos olvidarnos de que el virus está ahí", ha dicho considerando que el acuerdo firmado hoy "lo que va a dar es confianza". A su juicio, "estamos en un momento en el que debemos echar a andar".

Ha advertido de que "no va a ser sencillo y la recuperación no va a ser rápida", pero ha creído que "si lo hacemos con la colaboración de todos los agentes va a tener éxito en un periodo de tiempo aceptable".

Ha subrayado cómo "el dialogo social da sus frutos y, a pesar de las diferencias", han sido "capaces de llegar a acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y el bienestar".

A preguntas de los periodistas, Andreu ha insistido en que el Gobierno está "abierto a recibir las propuestas de los agentes sociales" y ha citado, por ejemplo, a los sindicatos agrarios.

Del PP ha dicho que "quedan en evidencia" no participando en el acuerdo; "No he conseguido convencer al PP como si ha hecho el presidente de Aragón", ha lamentado.

En cuando a Ciudadanos, que ha participado pero ha decidido no firmar, ha explicado: "Creen que lo mejor es seguir hablando, hablado, y mi responsabilidad como presidenta es agilizar los acuerdos".

Ha asegurado que "hay cuantías previstas del presupuesto", pero ha dicho que no se podían adelantar, al igual que las medidas de conciliación, que aún deben concretarse.

Tampoco ha especificado qué trabajadores se beneficiarán de las ayudas, si los que estén actualmente en ERTE o, también, con caracter retroactivo.