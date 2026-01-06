La administración número 89, en la calle Piqueras de Logroño, reparte algo de un Gordo de 'El Niño' muy repartido - ONLAE

LOGROÑO, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La administración número 89 de Logroño, ubicada en la calle Piqueras de la capital riojana, ha repartido algo del Gordo del sorteo de la lotería de 'El Niño', el número 06703, que ha resultado muy repartido por toda la geografía española.

En este sorteo de 'El Niño' 2026, de acuerdo con los datos finales aportados desde el Organismo de Loterías y Apuestas del Estado, se han vendido en la comunidad riojana un total de 7,82 millones de euros, lo que supone un descenso de un 2,18 por ciento respecto al año anterior, y que cada riojano ha comprado 23,95 euros en décimos para probar suerte en el primer gran sorteo del año.

Tras un sorteo de Navidad en el que La Rioja no resultó agraciada, ahora el Gordo del primer gran sorteo del año asoma por la comunidad, aunque no sea en gran cantidad, ya que el número agraciado ha recaído un un buen número de localidades de todo el país.

El año pasado, el tercer premio del Sorteo de la Lotería de 'El Niño' 2025 rozó La Rioja, con décimos vendidos en Logroño, Lardero y San Asensio del número 66.777, agraciados con 25.000 euros cada uno.

Y el 6 de enero de 2022, el Sorteo de 'El Niño' dejó 100 millones de euros en la capital riojana, gracias al número 41.665, que se vendió de la misma manera en la administración de Lotería número 6, situada en Muro del Carmen de Logroño. Un número que se agotó entre las ventas en ventanilla, el restaurante 'La trompeta de oro' y el camping de Haro.