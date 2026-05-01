Una adolescente de 14 años, trasladada al San Pedro tras ser atropellada en Logroño

Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Una adolescente de 14 años ha tenido que ser trasladada al Hospital San Pedro de Logroño tras ser atropellada en la capital riojana, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 19,28 horas de este jueves, varios particulares han dado aviso a SOS Rioja por el atropello de una persona por un turismo en la calle Once de Junio, en la intersección de la calle Norte, en Logroño.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a la Policía Local de Logroño y se han movilizado igualmente a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, una menor, de 14 años de edad, ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada al Hospital San Pedro de la capital riojana.