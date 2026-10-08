ADR La Rioja Oriental acoge este viernes la celebración del Día Europeo de Arte Rupestre - ADR LA RIOJA ORIENTAL

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) La Rioja Oriental acogerá este próximo viernes 9 de octubre de 2026 la celebración del Día Europeo del Arte Rupestre.

La jornada, que abordará la relación entre el arte rupestre, el turismo y los Itinerarios Culturales Europeos, se desarrollará de 10 a 12,30 horas en el Hotel Victoria de Arnedo y culminará a las 13,30 horas con una visita guiada al Barrio de Bodegas de Quel.

La apertura oficial de las jornadas, programada para las 10 horas, contará con los discursos de bienvenida de representantes del Ministerio de Cultura del Gobierno de España (Programa de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa), del Itinerario Cultural Europeo Caminos de Arte Rupestre Prehistórico (CARP) y de la propia ADR La Rioja Oriental.

Al evento asistirán también alcaldes y representantes de los ayuntamientos riojanos cuyos recursos forman parte de la red europea CARP. A lo largo de la mañana se llevarán a cabo diversas ponencias técnicas e institucionales:

10,30 horas, Sergio Ortega, jefe de Servicio de Protección del Patrimonio y programas europeos del Ministerio de Cultura y Presidente del Consejo de Dirección del Acuerdo Parcial Ampliado de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, abordará el funcionamiento y alcance del Programa de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa.

11,30 horas, tras una pausa para el café, el Dr. Ramón Montes Barquín, Coordinador del Itinerario Cultural Europeo CARP, presentará la ponencia (rock) ART POINTS. Cooperación Europea en torno al primer arte de la humanidad.

Como cierre del bloque de ponencias, a las 12 horas, la gerente de ADR La Rioja Oriental, Esther Rubio, intervendrá para presentar 'El Itinerario Rupestre de La Rioja', acto en el que se proyectará el vídeo promocional dedicado a los ocho recursos rupestres de la región.

A continuación, se celebrará la entrega oficial de diplomas y distintivos del Consejo de Europa a los nuevos destinos riojanos constituidos durante este año 2026, finalizando con la foto oficial de grupo a las 12,30 horsa.

Para concluir la jornada, a las 13 horas, se realizará un paseo guiado por el Barrio de Bodegas de Quel como recurso rupestre representativo de la zona, finalizando el evento a las 14,30 horas.