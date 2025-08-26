La AECC fomenta la investigación y las vocaciones científicas en niños de ludotecas de Logroño con 'Ciencia para todos' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación contra el Cáncer en La Rioja (AECC) fomenta la concienciación sobre la importancia de la investigación contra esta enfermedad, así como el despertar de las vocacioens científicas, entre los niños y niñas de las ludotecas de Logoño, con el programa 'Ciencia para todos'.

Una iniciativa que este martes ha acogido la Ludoteca 'El Desván', en la zona oeste de la capital riojana, y que ha contado hoy con la participación de las concejalas de Servicios Sociales y Familia, Patricia Saiz, y de Infancia y Juventud, Laura Rivas, que han estado acompañadas por Alfredo Martínez, de la AECC, y por el químico y voluntario de la organización Carlos Mir.

Como ha señalado Patricia Saiz a los medios de comunicación, "contamos con unos profesionales, los de la AECC, que nos van a ayudar en esta labor que es la del Ayuntamiento, la propia, una labor de prevención, prevención en materia de salud, y que mejor que hacerla con los niños".

"Los niños son esponjas que van a absorber todo lo que hoy les van a explicar a modo de juego en conductas saludables y que además son vectores de esa comunicación en su casa porque llegarán y le explicarán a los padres y a las madres lo que pueden hacer, lo que no deben hacer, si hay que fumar, si no hay que fumar, si hay que hacer deporte, es decir, es el mejor vector que tenemos para comunicar", ha dicho la edil.

Una tarea que, en palabras de Alfredo Martínez, es "una de las funciones fundamentales de la Asociación, transmitir lo que es la ciencia y cómo hacer ciencia, que será la base que luego nos va a llevar a formar a los nuevos científicos, para que sean capaces de encontrar nuevas curas contra el cáncer, que aprendan desde pequeños cuáles son los temas fundamentales en la prevención del cáncer".

Esta labor se centra en muchas ocasiones en el fomento de los hábitos de vida saludables, algo que, a veces, ha afirmado Martínez, "es tan difícil que lo mejor es empezar desde pequeños".

Por eso, se busca "aprovechar estos días de verano mientras los niños están jugando también para que aprendan así pequeñas cositas como qué es hacer un experimento, qué es aquello de extraer el ADN, todas estas cosas que les van a llevar también al día de mañana a plantearse quién sabe si una vocación investigadora que nos ayude a todos en el futuro".

Así, ha defendido que, por parte de la Asociación contra el Cáncer, se apoye "este trabajo tan importante que hace el Ayuntamiento", al tiempo que ha agradecido "a los chavales que están aquí deseando ya empezar a jugar con sus probetas y sus cosas y a los padres que los traen para que aprendan todo esto".

LOS TALLERES.

Por su parte, Carlos Mir ha detallado que, entre las actividades concretas que desarrollan los pequeños dentro de esta iniciativa "vamos a hacer unos talleres de divulgación científica, donde los niños se van a convertir en científicos por un día".

Entonces, "vamos a hacer dos pequeños experimentos, uno investigación básica, de cómo a través de un tratamiento, e impide el crecimiento de un tumor". Y otro "que sería con una especie de nanopartículas, de cómo encapsular un medicamento en unas esferificaciones, para hacerlo llegar luego al tratamiento hacia el tumor".

"Sin ciencia no hay futuro. La investigación es la herramienta que nos lleva a mejorar las terapias contra el cáncer, a su detección precoz, que es fundamental para luego que los tratamientos tengan éxito", ha asegurado.

A juicio de Mir, "todo lo que sea investigación en cualquiera de sus campos, en cualquiera de sus fases, desde la básica hasta la aplicada, pues es fundamental para que podamos incrementar la tasa de supervivencia contra el cáncer, que es uno de los objetivos de, que tenemos como sociedad y de la asociación, que es incrementar esta tasa de supervivencia, que se va incrementando, pero que debe ser, pues intentar ser cada vez mayor para que mejoremos".

Y, en este sentido, este tipo de iniciativas y de talleres es fundamental para despertar las vocaciones que se dediquen luego a la ciencia, "que vean que la ciencia también es asequible para cualquier persona, es asequible para ellos y que descubran que existe, entonces mostrársela lo que se puede hacer y que todos pueden aportar". "Ojalá descubramos vocaciones científicas y que los niños quieran dedicarse a la ciencia", ha concluido.