El aeropuerto de Logroño-Agoncillo supera los 12.000 pasajeros y las 8.000 operaciones hasta julio

LOGROÑO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Logroño-Agoncillo ha registrado entre enero y julio de 2025 un total de 8.110 operaciones, un 71,5% más que en el mismo periodo de 2024, lo que implica la consecución de un récord histórico. En cuanto a los pasajeros, han pasado por la terminal del aeropuerto riojano 12.900 viajeros, lo que significa un 10,4% más que entre enero y julio del año pasado.

Merece mención especial el tráfico comercial internacional, que en los últimos 12 meses ha subido un 27,6%.

DATOS DEL MES DE JULIO

El pasado mes la infraestructura riojana alcanzó los 1.840 movimientos de aterrizaje y despegue, un 42,6% más que en julio del año pasado, también récord absoluto de operaciones en un mes desde que se abrió el aeropuerto en 2003.

Mientras tanto, el tráfico de pasajeros ha registrado 1.503 viajeros, un 20,5% más que en el mismo mes de 2024.

AEROPUERTOS GRUPO AENA

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de julio de 2025 con 38.474.698 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 319.591 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en 2024; y transportaron 130.508 toneladas de mercancía, un 10,1% más que el año pasado.