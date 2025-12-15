AERTIC evoluciona con la marca LA RIOJA DIGITAL para impulsar la economía del dato de la región como motor de desarrollo

AERTIC evoluciona con la marca LA RIOJA DIGITAL para impulsar la economía digital de la región como motor de desarrollo - AERTIC

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Empresarial Innovadora del sector TIC de La Rioja (AERTIC) continúa con su expansión para, en primer lugar, consolidar su trabajo en el ecosistema tecnológico de nuestra comunidad autónoma pero también para avanzar, con la creación de la marca 'LA RIOJA DIGITAL', en el impulso del concepto de 'economía digital' como motor de desarrollo económico y social.

Supondrá una transformación que refleja tanto la madurez de su trayectoria (casi 20 años) como la captación de oportunidades que se presentan en el marco regional, nacional e internacional de la economía digital.

Además, y dentro de La Rioja Digital, surge también 'CIDATUM Data Research Center' que es, al mismo tiempo, centro de investigación y clúster. Surge para impulsar el desarrollo socioeconómico de la región a través de la investigación de las tecnologías digitales. Próximamente, CIDATUM estará inscrito en el Registro de Centros Tecnológicos y de Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con el fin de acceder a todo tipo de proyectos, herramientas, ayudas y colaboraciones.

"ABRAZAR LA ECONOMÍA DIGITAL Y DEL DATO"

El presidente de AERTIC, Ignacio Gurría, ha presentado este nuevo paso con el fin de "abrazar la economía digital y del dato" pero también para "liderar la información y el conocimiento" y para "convertirnos" en un "referente mundial".

Así las cosas, La Rioja Digital es "una respuesta al crecimiento exponencial del sector" ya que, como ha explicado, "el tecnológico es el cuarto pilar económico de la región" y "nos tenemos que posicionar como tal". Por eso, incide, "necesitamos liderar el concepto de economía digital porque no solo somos empresas tecnológicas sino también digitales y hay que aglutinar a todo el sector".

A su vez, esta nueva marca "es un arraigo absoluto a la tierra" porque "si algo somos, es un sector muy vinculado a La Rioja".

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL DATO

Además, desde AERTIC potencian también su centro de investigación del dato con otro nuevo nombre 'CIDATUM'. "CIDATUM tiene tres pilares fundamentales liderar una economía digital, una sociedad digital y una administración digital". En este caso, las tecnológicas en las que desarrollará su trabajo serán las siguientes:

Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo para aplicaciones analíticas, predictivas y prescriptivas.

Internet de las Cosas (IoT). Integración de dispositivos inteligentes y redes de sensores para la captura, procesamiento y análisis de datos en tiempo real.

Cloud Edge Computing. Modelos eficientes de almacenamiento y procesamiento de datos en la nube y en el borde de la red. La infraestructura que sostiene la economía del dato.

Tecnologías cuánticas. Incorporarán progresivamente la computación cuántica en la investigación para resolver problemas complejos de optimización, criptografía y simulación que superar las capacidades de la computación clásica.

CREACIÓN, IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DEL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO RIOJANO

Con todo ello y después de casi dos décadas de creación, impulso y consolidación del ecosistema tecnológico riojano, AERTIC sigue avanzando hacia esta nueva identidad que será la hoja de ruta del sector para los próximos años en el marco del nuevo contexto, nuevos proyectos y oportunidades que presenta la economía digital para los próximos años.

Desde AERTIC recuerdan que el sector de la industria tecnológica, la digitalización y la economía digital se consolida como motor de la transformación digital de la región. Solo entre 2018 y 2015, el número de socios ha pasado de 83 a 105 compañías, mientras que la facturación conjunta se ha incrementado de 243,1 millones a 473,1 millones. El empleo también ha experimentado un desarrollo significativo al pasar de 2.138 profesionales a 5.698.

La agrupación, en este periodo, ha gestionado 108 proyectos de I+D+i con una inversión conjunta superior a 138 millones de euros, lo que ha permitido atraer financiación externa y fomentar la colaboración entre una gran parte de sus 105 empresas asociadas en iniciativas conjuntas.

NUEVA IDENTIDAD VISUAL

La Rioja Digital representa una identidad tecnológica y eficiente. Está diseñada para transmitir la transformación digital de una sociedad que avanza hacia el futuro.

Su aplicación gráfica refleja el dato y el relato ya que se inspira en el código binario y, al mismo tiempo, en la tipografía editorial que recuerda al origen de los primeros escritos en castellano. Su composición es geométrica, clara y precisa.

El círculo es el origen, el punto de partida donde empieza todo y que en esta región se convierte en referencia mundial. El castellano o el vino son muestras de lo que este territorio, sus empresas y su sociedad son capaces de construir.

La Rioja Digital es diversa, como el territorio que habita, con múltiples sectores, agentes y tecnologías. Es un homenaje visual a la tierra de donde surge. El color y la composición le convierten en una marca única, como su sector, y versátil, capaz de adaptarse a múltiples soportes, lenguajes y escenarios digitales sin perder fuerza ni personalidad. Una marca que surge, representa y proyecta a La Rioja en el mundo.