AESCENA reivindica en el Día del Teatro "el valor cultural, social y económico de las artes escénicas" en La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Compañías Profesionales de Artes Escénicas en La Rioja (AESCENA), integrada en la FER, ha reivindicado este viernes "el valor cultural, social y económico de las artes escénicas" en la comunidad. Algo que han realizado coincidiendo con la celebración del Día del Teatro, el 27 de marzo.

Las compañías riojanas se han dado cita en la sede de la patronal rionana para compartir reflexiones sobre la relevancia de las artes escénicas en nuestra sociedad y su impacto cultural, social y económico del teatro y su capacidad vertebradora de los territorios.

También se ha aprovechado para leer el manifiesto de la jornada, bajo el lema "Reconocernos para poder llegar más lejos".

Un día, que, en palabras de la presidenta de AESCENA, Sónia Oliveira, supone "que, asistiendo a ferias por todo el país, podamos presumir de todas las compañías y de todo lo que se hace en la región", recordando que, cuando nació la asociación, "éramos ocho compañías", mientras que ahora ya hay 23 en total.

Oliveira ha estado acompañada en este acto, además de por numerosos compañeros, por el concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz; la concejala de Cultura, Rosa María Fernández, y director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Roberto Iturriaga.

Sáinz ha aprovechado la ocasión para felicitar al colectivo, entre otras cosas, por "su constante trabajo e interés por democratizar la cultura y hacerla accesible", poniendo como ejemplo, y sin menoscabo del Teatro Bretón y de otros contenedores culturales, "que las artes escénicas están siempre en la calle, al alcance de cualquiera".

Para Roberto Iturriaga, por su parte, ha mostrado su disposición y su "mano siempre tendida" para "cualquier propuesta, idea o iniciativa que tengáis, para trabajar junto por la cultura y por La Rioja", felicitando también al colectivo precisamente por "el despliegue para llevar el teatro a todos los pueblos de la comunidad".

MANIFIESTO.

Entre varios de los participantes en el acto, miembros del colectivo, se ha procedido a leer el Manifiesto de la jornada, que, cada año, realiza con carácter mundial alguna personalidad del sector.

Este año, le ha correspondido al conocido actor estadounidense Willen Dafoe, quien, en el texto, afirma que "la experiencia compartida en tiempo real de un acto de creación -siempre diferente aunque siga una pauta y un diseño- es, sin duda, la fuerza más evidente del teatro".

"Social y políticamente, el teatro nunca ha sido tan importante y vital para la comprensión de las personas y del mundo", añade, para reconocer acto seguido que "el 'elefante en la habitación' son las nuevas tecnologías y las redes sociales, que prometen conexión, pero aparentemente han fragmentado y aislado a la sociedad".

Y prosigue reseñando que "él utiliza su computadora a diario, aunque no tiene redes sociales; incluso ha buscado su nombre en internet como actor y también ha consultado la inteligencia artificial para obtener información, pero habría que estar ciego para no reconocer que el contacto humano corre el riesgo de ser reemplazado por relaciones con dispositivos".

Aunque reconoce que "cierta tecnología puede ser útil", indica que "el problema de no saber quién está al otro lado del círculo de comunicación es profundo y contribuye a una crisis de verdad y realidad".

Así, en el Manifiesto se señala que "si bien internet puede plantear preguntas, rara vez capta ese sentido de asombro que el teatro crea: un asombro basado en la atención, el compromiso y una comunidad espontánea de quienes están presentes en un círculo de acción y respuesta".

"Como actor y creador teatral, él sigue creyendo en el poder del teatro", recalca el texto.

Asegura que "en un mundo que parece volverse cada vez más divisivo, controlador y violento, el desafío de los creadores teatrales es evitar que el teatro se corrompa reduciéndose únicamente a una empresa comercial dedicada al entretenimiento como distracción, o que se convierta en un mero preservador institucional de tradiciones".

Más bien, "deben fomentar su fuerza para conectar pueblos, comunidades y culturas y, sobre todo, para cuestionar hacia dónde se dirige la humanidad", por lo que "el gran teatro consiste en desafiar la manera de pensar y alentar a imaginar aquello a lo que se aspira".

Añade que "los seres humanos son animales sociales diseñados biológicamente para vincularse con el mundo, cada órgano sensorial es una puerta hacia el encuentro, y a través de ese encuentro logran una definición más profunda de quiénes son".

"A través de la narración, la estética, el lenguaje, el movimiento y la escenografía, el teatro -como forma de arte total- puede hacer ver lo que fue, lo que es y lo que el mundo podría llegar a ser", finaliza el Manifiesto del Día del Teatro leído por los miembros de AESCENA.