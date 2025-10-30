Las afecciones al tráfico en la carretera LR-256 continuarán hasta el 7 de noviembre por obras mejora seguridad vial - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Infraestructuras ha ampliado hasta el próximo viernes, día 7 de noviembre, las afecciones al tráfico en la carretera autonómica LR-256, a la altura de Albelda de Iregua, como consecuencia de las obras de refuerzo de firme que se están ejecutando en la vía.

Así, tras la aparición de nuevos elementos a reparar, la carretera permanecerá cortada una semana más entre los P.K. 1+0350 y 1+0230, coincidiendo con el puente sobre el río Iregua, en horario ininterrumpido. Se han previsto desvíos alternativos por las carreteras N-111 y LR-255, que estarán debidamente señalizados.

Por su parte, los accesos a fincas y servicios esenciales se coordinarán puntualmente con la dirección de obra.

Como consecuencia de esta incidencia, se prevén mayores tiempos de recorrido, por lo que se aconseja a los conductores anticipar los desplazamientos. Además, se recomienda respetar los límites de velocidad y la señalización provisional en todo el ámbito de la obra.

Esta actuación, cuyo objetivo fundamental es mejorar la seguridad vial del trazado, se centra en reparar las deformaciones y asentamientos recurrentes en la calzada, así como evitar las subsidencias y colapsos producidos.

Para ello, es necesario sanear completamente el paquete estructural, lo que implica la retirada del firme actual, excavaciones hasta 1,5 metros de profundidad, la colocación de dos geomallas biaxiales, el aporte de suelo y zahorra artificial y proceder al asfaltado final, entre otras muchas labores. Asimismo, esta intervención incluye la reparación del muro de acompañamiento del puente sobre el río Iregua.