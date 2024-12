Agentes de Equipo de Rescates de Montaña con sede en Ezcaray participan de la recuperación de dos fallecidos en Burgos

LOGROÑO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil han recuperado durante la tarde-noche de ayer, sábado 28 de diciembre, los cuerpos sin vida de una mujer y un hombre en diferentes parajes de Espinosa de los Monteros (Burgos). En los trabajos han participado agentes del Equipo de Especialistas en Rescates de Montaña de la Guardia Civil (GREIM), con sede en Ezcaray.

Tal y como ha relatado la Guardia Civil, sobre las 15:45 horas de ayer, sábado, se recibió en el COS de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos un aviso para auxiliar a una mujer que había sufrído desvanecimiento mientras realizaba senderismo en el Valle de Bernacho, de Espinosa de los Monteros (Burgos). Se trataba de L.R.B, de 42 años.

Poco tiempo después los guardias civiles llegaron al lugar, junto al helicóptero de rescate, y bomberos. Pese a que el personal sanitario estuvo realizando una reanimación cardiopulmonar durante al menos una hora, la mujer finalmente falleció.

Especialistas de Policía Judicial de la guardia civil se hicieron cargo de las diligencias y, tras efectuar el levantamiento del cadáver, lo trasladaron junto con una patrulla y miembros del equipo de Bomberos de Espinosa de los Monteros hasta un lugar adecuado para su recogida por los servicios forenses.

Por otro lado, sobre las 16:30 se recibió en el COS de la Comandancia de la Guardia Civil un aviso porque un varón había sufrido una fuerte caída mientras cazaba junto a su hijo en la parte superior del Alto de Bedón, de Espinosa de los Monteros (Burgos). Se trataba de A.L.L., varón de 48 años.

Pese a las dificultades para su localización por la falta de conexión telefónica y lo escarpado del terreno, ya que estaban en una peña situada en la parte superior de la ladera de difícil acceso y con condiciones geográficas peligrosas, los guardias civiles pudieron acceder al lugar junto a los servicios sanitarios.

El médico confirmó allí mismo el fallecimiento del varón, que sería compatible con el traumatismo craneoencefálico producido por la fuerte caída.

A partir de ese momento guardias civiles especialistas de Policía Judicial se hicieron cargo de las diligencias, efectuando la Inspección Técnica Ocular y diligencias pertinentes.

Debido a la dificultad del terreno para el traslado del cadáver se tuvo que activar al Equipo de especialistas en rescates de montaña de la Guardia Civil (GREIM) con sede en Ezcaray (La Rioja).

Ya de noche, sobre las 22:15 horas finalizaron el traslado del cadáver hasta una zona segura, donde fue recogido por personal funerario para su traslado al Instituto Anatómico Forense de Burgos donde se realizará la autopsia.

RECOMENDACIONES PARA ACTIVIDADES SEGURAS AL AIRE LIBRE

Desde la Guardia Civil se aconseja que siempre que se realice actividades al aire libre o en la montaña se extremen las precauciones; planificar la actividad, no ir solo, no arriesgar la vida por un like o un selfie, portar material, ropa y calzado acorde a la actividad a desarrollar.

No abandonar las rutas, llevar bebida y alimento energéticos y administrar los esfuerzos (el camino es de ida y vuelta); llevar una linterna o frontal y pilas de repuesto, aprender a orientarte y no olvidar un teléfono móvil con la batería recién cargada y un GPS aparte. Por último, ante cualquier accidente, llamar a la Guardia Civil.

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y pone a su disposición el número de teléfono 062 o si lo prefiere también el servicio gratuito de alertas para móvil app Alertcops; cualquier emergencia e información que desee facilitar o colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial, de la ciberdelincuencia, del Patrimonio o medio ambiental es tratada de manera discreta y anónima.