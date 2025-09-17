#Agostoclandestino Celebra Un Homenaje De La Literatura Riojana En Memoria De La Poeta Rita Turza - AGOSTO CLANDESTINO

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

#Agostoclandestino celebra un homenaje de la literatura riojana en memoria de la poeta Rita Turza junto a otras organizaciones literarias. En 2024, Rita publicó en la colección 'Planeta Clandestino' su penúltimo libro: Kepler, que fue presentado en el vigésimo #agostoclandestino. La cita será el próximo viernes, 19 de septiembre, a las 19,00 horas en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía.

El acto, preparado conjuntamente por la Asociación Riojana de Escritores, 'El hombre que fue jueves', Agosto Clandestino y La Esquina Poética, es un homenaje a la poeta Rita Turza, fallecida recientemente.

Han confirmado su participación los siguientes autores: Mar Albero, Teo Basterra, Lourdes Cacho, Gina García, Sonia Andújar, Francisco G Muñoz, Pilar Gorricho, Aitor Hernández, Rosa Laso, Ana Miguel, Arantza Moreno, Esther Novalgos, Elena Ramírez, Arantza Resano , Jorge Salazar (George), Gonzalo San Ildefonso, Sonia San Román, Elena Silva, Pilar Uruñuela y Adrián Pérez.

Rita Turza (Logroño, 1972-Santander, 2025). Lectora empedernida e interesada por la creación literaria desde la infancia, siempre escribió para sí, hasta que en 2013 decidió abrir su blog Cosas que siento, en el que plasmó desde entonces todo lo que bullía en su interior.

Fue miembro activo del colectivo literario artístico 'El hombre que fue jueves', de la Asociación Riojana de Escritores (ARE) y del grupo/espacio poético 'La Babel' dedicado a la divulgación poética en las redes sociales. Desde 2012 trabajó en varios proyectos unidos al nombre de AmaRneciendo para la difusión del legado Miguel Ángel Andés y otros artistas.

Participó en numerosos eventos poéticos tanto en su ciudad natal como en el resto de la geografía española. Participó también en varias antologías poéticas junto con otros poetas. Siete fueron sus poemarios publicados hasta la fecha: Se avecinan noches de tormenta (2014), Punto y seguido (2016), Náufragos (2018) finalista del 5º premio del Ateneo Riojano, Sesenta y nueve maneras de versarte (2019), La piel del otro (2022), Kepler (2024) y Amapolas salvajes (2024).