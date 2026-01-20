Agricultura convoca las ayudas para proyectos innovadores que promuevan la productividad y sostenibilidad por 2 millones

Archivo - Campo experimental de lavanda ubicado en el paraje de 'Ordoyo', perteneciente al término municipal de Quel - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura ha informado hoy al Consejo de Gobierno de que el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publicará mañana, miércoles 21 de enero, la convocatoria de ayudas para la ejecución de proyectos innovadores en materia de productividad y sostenibilidad, por importe de dos millones de euros.

Tal y como ha trasladado el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el Ejecutivo regional mantiene su apuesta para impulsar la capacidad innovadora y tecnológica del sector agrario, marcándose como objetivo la mejora de la eficiencia y sostenibilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, y también la capacitación de técnicos y profesionales.

En este marco, estas ayudas están dirigidas a cualquier persona con naturaleza física o jurídica, incluidas las Administraciones Públicas, que se unan para constituir un Grupo Operativo y ejecuten uno o más proyectos innovadores con foco en las necesidades del sector agroalimentario, y/o en sus interacciones con la cadena de valor agroalimentaria y con aspectos medioambientales, y/o del medio rural.

Los Grupos de Cooperación para la Innovación deben ser agrupaciones de entre dos y diez entidades del sector agrario y/o agroalimentario que actúen con carácter autonómico que se constituye como tal para resolver un problema y aprovechar una oportunidad concreta con el objetivo de crear valor añadido al vincular la investigación con las prácticas agrarias, potenciando el empleo de medidas innovadoras, conectar agentes de innovación y proyectos, y también realizar la transferencia de esa investigación.

En relación con los proyectos, éstos deben tener carácter autonómico y pueden centrarse en el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos o tecnologías del sector agroalimentario, pudiéndose contemplar también aquellos enfocados a la organización de procesos de trabajo en común, o buscando poder compartir instalaciones o recursos.

El importe máximo de la ayuda por cada proyecto se establece en 250.000 euros con un porcentaje de cofinanciación que alcanza el ochenta por ciento del total y del cien por cien de los costes relativos al agente de innovación y los gastos propios de transferencia y divulgación de resultados. Las ayudas se conceden en la modalidad de concurrencia competitiva y la duración de estos proyectos será como máximo de tres años, hasta el año 2029.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el BOR.