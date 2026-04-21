Agricultura destina 215.000 euros para compensar los costes prevención y control de enfermedades realizados por las ADSG

LOGROÑO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, ha publicado hoy, 21 de abril, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) la Resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera en la Comunidad Autónoma de La Rioja (ADSG) para el año 2026.

El Ejecutivo regional destina 215.000 euros para esta línea de ayudas que tiene por finalidad financiar programas y actuaciones sanitarias comunes frente a enfermedades y zoonosis realizados por las agrupaciones, así como cubrir gastos derivados de la compra y administración de vacunas, medicamentos y biocidas, la realización de controles y pruebas diagnósticas, así como del sacrificio de animales y la desinfección y limpieza de equipos.

Una Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) es una asociación voluntaria de ganaderos unidos para mejorar el nivel sanitario-zootécnico de sus explotaciones. Su objetivo principal es mejorar el nivel sanitario de las explotaciones que la integran mediante el establecimiento y ejecución de programas de prevención y control de enfermedades animales y la mejora de sus condiciones de bioseguridad, higiene y manejo, lo que derivará en un aumento cuantitativo y cualitativo de las producciones ganaderas.

De esta forma, mejora la rentabilidad de las explotaciones ganaderas, el bienestar animal y disminuye el riesgo sanitario para la población. Además, deben facilitar el cumplimiento de la normativa vigente referente a la identificación, bienestar y sanidad animal.

La cuantía a percibir por cada ADSG será como máximo el cien por cien del importe del presupuesto y su obtención estará supeditada al cumplimiento del programa sanitario mínimo por parte de todas las explotaciones incluidas en la ADSG, así como al cumplimiento del resto de requisitos establecidos en el decreto y de los que se establezcan en las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas.

Las solicitudes se presentarán, a través de la oficina electrónica autonómica https://www.larioja.org/oficinaelectronica/es?web=&proc=0392..., en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.

AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LAS RAZAS AUTÓCTONAS

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha publicado también hoy la resolución de la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas para el año 2026, dotada con un presupuesto de 27.000 euros.

Los beneficiarios de estas subvenciones serán las organizaciones o asociaciones de ganaderos reconocidas por el Ejecutivo regional. Estas ayudas permiten sufragar los gastos de implantación y desarrollo de los programas de mejora oficiales y los controles de rendimientos para la realización de las evaluaciones genéticas de los animales y los programas de difusión de la mejora.

También están incluidos los costes del desarrollo del programa de mejora oficialmente reconocido para la raza, en el que se recogerán las actividades destinadas a su conservación, así como la creación y mantenimiento de bancos de germoplasma en centros autorizados oficialmente y las pruebas para determinar la calidad genética o el rendimiento del ganado.

Las solicitudes se presentarán, a través de la oficina electrónica autonómica https://web.larioja.org/oficina-electronica/tramite?n=16907, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.

Estas ayudas, impulsadas por el Ejecutivo regional, tienen como objetivo respaldar la labor que desarrollan las asociaciones de criadores en la conservación, mejora y promoción de las razas autóctonas, muchas de ellas en peligro de extinción.