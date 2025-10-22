Agricultura destina el 52% de su presupuesto a subvenciones y recoge 5 millones para el Laboratorio Regional

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente destinará el 52 por ciento de su presupuesto a subvenciones, un total de 81 millones de euros. Además, recoge cinco millos de euros para la construcción del Laboratorio Regional.

Manzanos ha comparecido hoy en el Parlamento de La Rioja para desgranar las partidas dentro del presupuesto asignado a su consejería, que alcanza un total de 155,7 millones de euros.

La consejera ha destacado la apuesta, reflejada en estos presupuestos, por que el mundo rural "esté vivo y los municipios puedan crecer", además de por la "conservación de la biodiversidad".

Las partidas mayores, ha dicho, son las que van dirigidas a realizar o a otorgar subvenciones al sector agroganadero y al sector medioambiental (tanto a ayuntamientos, como a mancomunidades, a centros tecnológicos, a agricultores y ganaderos).

Como ayudas "importantes" ha destacado 8,2 millones de euros para modernización de explotaciones, instalación de jóvenes a la agricultura y ayudas a las entidades asociativas.

Hay 1,2 millones de euros apara ayudas directas a los ganaderos, que incluyen saneamiento ganadero, explotaciones afectadas por tuberculosis, materiales especiales como la vacuna contra la lengua azul, mantener la raza chamarita y la compra de animales de reposición.

Se mantiene una partida de 50.000 euros que se destinará al Pacto por la Igualdad de las Mujeres rurales, que sirve como "soporte" de la campaña Mujeres que Cultiva, y que servirá, también, para contratar una bateria de acciones formativa para mujeres emprendedoras.

La consejera ha destacado el "importante esfuerzo" que se va a realizar para la gestión de los animales extraviados, donde se van a destinar mas de 1,2 millones de euros.

Están dirigidos al mantenimiento y la ampliación del Centro de Acogida de Las Cañas y a convenir con los ayuntamientos la recogida de animales de compañía abandonados 24 horas los siete días de la semana en cumplimiento de la ley nacional.

Para seguros agrarios hay una partida de cinco millones de euros, lo que supone, ha destacado, "un dieciocho por ciento de incremento en lo que llevamos de legislatura".

Se incluyen 927.000 euros destinados a responsabilidad patrimonial en procesos jurídicos para las indemnizaciones a los ganaderos por daños ocasionados por el lobo.

En su intervención, Manzanos ha lamentado que la Confederación Hidrográfica del Ebro haya "paralizado importantes obras de modernización de regadíos", en Navarrete y en el Canal del Najerilla, con "cinco millones de euros dispuestos que no han podido ponerse en marcha porque la CHE no da autorizaciones".

En Investigación y Desarrollo hay seis millones de euros (cinco de ellos para la construcción del nuevo Laboratorio Regional del Sector Agrario y Alimentario). Manzanos ha invitado a los diputados a acercarse a ver cómo "avanzan" las obras en La Grajera.

Las ayudas por ataques de buitres suben de 6.000 a 15.000 euros porque se equipara con los daños producidos por lobo.

GESTIÓN FORESTAL

El presupuesto de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje será de 31,8 millones de euros en 2026, año en el que la partida para la gestión forestal crece un quince por ciento hasta alcanzar los 26,2 millones de euros.

Manzanos ha subrayado este esfuerzo inversor "que pone de manifiesto la apuesta del Gobierno de La Rioja por la prevención, la extinción y la profesionalización de la plantilla destinada a la lucha frente a los incendios forestales, a lo que se destinarán 18 millones de euros".

De este modo, la partida para la campaña de vigilancia y extinción de incendios aumenta en 790.000 euros hasta superar los cinco millones de euros, "duplicando la dotación de 2023", y lo mismo sucede con la partida destinada a las tareas de prevención, que sube 1,2 millones hasta los 4,1 millones.