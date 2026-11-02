Agro-Botics, sistema apoyado en la IA para combatir plagas en el viñedo, logra el primer premio del II UR Startup Camp

Agro–Botics, un sistema apoyado en la IA para combatir plagas en el viñedo, logra el primer premio del II UR Startup Camp 2026, de la Universidad de La Rioja y Emprende Rioja - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Agro-Botics, desarrollado por Mario Oroz, Eder Ezquerro y Ángel Villoslada, ha resultado ganador del II UR StartupCamp-Hackathon 2026, una iniciativa de EmprendeRioja, la Universidad de La Rioja y FER Joven, organizada por Zebra, que ha vuelto a reunir a jóvenes estudiantes con el objetivo de transformar ideas innovadoras en proyectos empresariales con futuro.

En la entrega de premios, desarrollada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII), participaron Marian Martínez Calvo, vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad; Adrián Alonso, presidente FER Joven; Rocío Bazán, responsable del Departamento de Creación de Empresas y Asesoramiento al Emprendedor; José Ramón Ibáñez, responsable del programa de emprendedores de ADER; y Adriano Villar, profesor del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de La Rioja.

Agro-Botics, la propuesta ganadora, consiste en el desarrollo de un sistema automatizado de robots equipados con inteligencia artificial y visión artificial para combatir las plagas en los viñedos. Este primer premio está dotado con 300 euros.

Esta solución busca sustituir el uso de pesticidas tóxicos tradicionales por alternativas más sostenibles, apostando por la innovación tecnológica y el respeto al medio ambiente en el sector vitivinícola.

El segundo premio -dotado con 150 euros- ha sido para el proyecto Advisor, desarrollado por Ahmed Iddir, Sergio Martínez y Alicia Piedrafita. Su propuesta consiste en una aplicación web dirigida a consultoras que permite especializar y formar a personas durante sus periodos de prácticas, facilitando su incorporación al mercado laboral mediante la adquisición de experiencia de manera autónoma, ágil y eficaz.

Por su parte, el proyecto Conecta ha obtenido el tercer premio -dotado con 50 euros- con una propuesta centrada en transformar las relaciones digitales en conexiones reales, de Samuel Hernández Raúl Hernández y Denis Enrik Grama.

La iniciativa busca potenciar el bienestar emocional de las personas, facilitando que puedan conocer a otras con intereses y afinidades comunes y fomentando las relaciones sociales más allá del entorno digital.

La segunda edición del UR StartupCamp-Hackathon ha sido todo un éxito de participación, superando la asistencia registrada en su primera edición y consolidándose como un espacio de referencia para impulsar el talento joven, la creatividad y el espíritu emprendedor entre los universitarios riojanos.

Durante el encuentro, los participantes han tenido la oportunidad de experimentar el proceso real de creación de una startup, trabajando en equipo para desarrollar soluciones innovadoras a necesidades y retos.

Además, durante el evento se sortearon dos iPads entre los participantes -que han recaído en Nicolás Zabala y Denis Enrik Grama-, una iniciativa que contribuyó a dinamizar la jornada y a reconocer la implicación de los jóvenes que formaron parte de esta experiencia emprendedora.

Tras la buena acogida de su primera edición, celebrada en 2025, el Hackathon UR StartupCamp ha dado un nuevo paso adelante en 2026, tanto por el incremento de participantes como por la calidad y diversidad de los proyectos presentados.

El éxito de esta segunda convocatoria refuerza el compromiso de las entidades impulsoras con el emprendimiento, la innovación y la generación de nuevas oportunidades para los jóvenes riojanos.