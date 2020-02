Alcalde defiende modelo de Logroño esbozado en Presupuestos 2020y dice que "no vamos a estar parados por no molestar"

Publicado 20/02/2020 12:30:18 CET

LOGROÑO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha afirmado este jueves que "no vamos a estar parados por no molestar" y ha defendido, por ello, el modelo de ciudad que esbozan los Presupuestos Municipales para el ejercicio 2020, que esta mañana han sido aprobados en pleno extraordinario con el apoyo de PSOE, UP y PR+ y el 'no' de PP y Cs.

Unas cuentas que contemplan 172,79 millones de euros para el propio Ayuntamiento, junto a algo más de 11 millones para las previsiones de Logroño Deporte. "Tenemos un modelo de ciudad bien definido, para el que estos presupuestos son una herramienta con la que vamos a trabajar. Porque lo que es seguro es que no vamos a estar parados", ha asegurado.

En su intervención al finalizar el pleno, Hermoso de Mendoza ha comenzado agradeciendo "el trabajo de todos los que han participado en la confección de este preupuesto" y ha asegurado que "hoy es un buen día para Logroño, tras un año sin cuentas que tuvo a la ciudad parada". "Es el momento para seguir impulsando un proyecto para todos los logroñeses", ha añadido.

A los Grupos de la oposición municipal les ha asegurado que "hemos leído con atencion sus enmiendas", más de 200, ninguna añadida al proyecto presupuestario final, algo criticado por PP y Ciudadanos, que han argumentado en el debate "falta de diálogo".

Frente a ello, el primer edil logroñés ha respondido a los 'naranja' que "nos dicen que no tenemos rumbo", mientras que ha señalado que, en el propio seno de Ciudadanos, "tienen diferentes sensibilidades" y les ha emplazado a que "cuando lo tengan claro, podremos establecer diálogo que construya algo más alla de mociones concretas".

Al Partido Popular, les ha dicho que "defienden la continuidad y nos afean que vengamos a cambiar las cosas, pero la gente nos eligió para esto, tras años de parálisis en la ciudad".

"Tenemos idea de cambiar la forma de hacer las cosas, para empezar, por ejemplo, hemos bajado de 17 a 9 millones lo previsto en el presupuesto por venta de suelo. Y tampoco vamos a hacer, como ustedes, que nos han dejado un montón de cosas a medias, el ejercicio de empezar cosas y no acabar", ha asegurado Hermoso de Mendoza.

Así, les ha recordado a los 'populares' que "ahora están en la oposición, pero no la tienen interiorizada, por eso, nos acusan de no hablar, pero hay que recordarles que no hacer lo que ustedes quieren no es imponer". Como ejemplo, ha puesto que "nos dicen no hagamos la administracion electrónica o no pacifiquemos entornos escolares, está claro que no compartimos modelo de ciudad".

"Hemos venido a cambiar las cosas", ha reiterado el alcalde, quien, tras reconocer la experiencia y conocimiento político del portavoz del PP, Conrado Escobar, y de señalar que "nosotros tenemos mucho que aprender", ha reafirmado que "tampoco hemos venido a que algunas decisiones que molestan nos impidan hacer cosas".

"Estamos aprendiendo de alcaldes anteriores de todos los signos, y nos dicen que hay que tomar decisiones, aunque no gusten o aunque molesten, pero siempre sabiendo dónde vamos. Y tenemos claro dónde vamos, por eso no vamos a estar parados a la espera de un consenso planetario o mayorías inmensas", ha subrayado.

Ha insistido el alcalde en que "tenemos un proyecto electoral bien definido y estamos trabajando intensamente en esa dirección, y, a partir de ahí, serán los ciudadanos quienes valorarán y decidirán en las urnas, pero no vamos a estar parados por consensos universales", aunque sí ha apuntado que "hay temas de ciudad que habrá que debatir entre todos", como el PGM, el V Centenario o "llenar de vida centro histórico".

"Pero en el resto, no vamos a estar parados. Este presupuesto permite tener las herramientas para avanzar, y, dentro de poco, habrá un cambio de estruectura en el Ayuntamiento que nos permitirá avanzar en el modelo de ciudad que tenemos y que así se refleja en cuentas para este ejercicio 2020", ha concluido Pablo Hermoso de Mendoza.