El alcalde de Logroño defiende su política de vivienda en la ciudad, con la que calcula 1.600 VPO a corto y medio plazo

Pleno del Ayuntamiento de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha defendido este viernes la política que el equipo de Gobierno municipal está realizando esta Legislatura en materia de vivienda, con un resultado, que, como ha calculado, va a facilitar unas 1.600 VPO a corto y medio plazo.

Así lo ha dicho el primer edil en su intervención con la que se ha cerrado el pleno extraordinario -segundo de la jornada- que ha celebrado el Ayuntamiento de Logroño, a petición del Grupo Municipal Socialista, para abordar la situación de la vivienda en la ciudad.

En este sentido, los socialistas habían presentado una propuesta de plan estratégico en este ámbito, que contaba con un total de 28 medidas distribuidas en siete líneas, y que solo ha contado con el 'sí' del PSOE, mientras ha sido rechazada por el resto de Grupos, que la han tachado desde "cínica" a "tomadura de pelo", pasando por contar con acciones "que ya están en marcha".

En defensa de la propuesta, el portavoz socialista Luis Alonso ha comenzado hablando de "emergencia habitacional, que debe ocupar y preocupar a las administraciones, también al Ayuntamiento", reseñando que el planteamiento de sus 28 medidas "tienen un hilo conductor, contando con el nuevo plan estatal de vivienda, que es una acción pública fuerte y decidida para facilitar el acceso a la vivienda".

Así, ha apuntado a "un modelo de ciudad para estar y para habitar", subrayando por ello la necesidad de "hacer una enmienda a la totalidad, de dar un giro de 180 grados a lo que se está haciendo ahora", apuntando a aspectos como un plan puente "mientras no se arregle el desaguisado del PGM"; o "incidir en lo que ya está construido", recordando que en la ciudad "hay 15.000 viviendas vacías".

También ha recalcado la importancia de "facilitar el acceso a la vivienda de los que más lo necesitan"; "no liquidar todo el patrimonio municipal de suelo para hacer caja"; "que las VPO construidas sobre suelo municipal no se puedan adjudicar a dedo"; o estudiar "si hay zonas en la cuidad que se puedan declarar como tensionadas".

Por contra, se ha cuestionado si "el PP tiene un plan de vivienda", porque no se ha aprobado nada en este sentido ni en Junta de Gobierno ni en pleno "y tampoco hay un diagnóstico, calendario, presupuesto o medidas concretas". "Solo hay un espacio en la web del Ayuntamiento que tiene como ejes la enajenación y la permuta", ha finalizado.

GRUPOS.

Por parte de los Grupos municipales, el regionalista Rubén Antoñanzas ha mostrado su "extrañeza ante la 'casualidad' de que se celebre este pleno genérico en la misma semana en la que se presenta un nuevo plan estatal de vivienda", al tiempo que ha criticado que la propuesta socialista incorpora medidas del propio PR+, de Podemos "incluso del PP, que en vivienda sí ha avanzado algo". Además, ha pedido "una vez más las listas de adjudicación de VPO" y "explicaciones sobre Ramblasque".

Desde Podemos, su portavoz Amaia Castro se ha mostrado muy dura con la propuesta socialista, de la que ha afirmado que "no soluciona el problema, está llena de medidas para aparentar soluciones, medidas que, o no son competencia local o ya están", mientras que "no se enfrentan en ningún momento a los que hacen negocio con la vivienda". "Han intentado retratar al PP, y lo único que han hecho es salir juntos en la foto", ha asegurado.

La portavoz de VOX, María Jiménez, ha calificado el plan del PSOE de "tomadura de pelo, porque sus políticas son un rotundo fracaso, con un mercado que decidieron intervenir y distorsionar, expulsando a jóvenes y asustando a los propietarios", a lo que ha sumado "que han logrado un descenso drástico de la oferta de alquiler". Por contra, ha planteado "más suelo, más oferta, menos impuestos, prioridad nacional y más seguridad jurídica, para bajar precios" de la vivienda.

Desde el PSOE, su concejal Álvaro Foncea ha considerado que las actuación en vivienda del PP es "política inmobiliaria que nos deja vendidos", y ha repasado algunas de las medidas socialistas, como potenciar el alquiler social, reforzar la colaboración con el IRVI, asegurar la transparencia en la adjudicación de VPO, incidir en la rehabilitación, mejorar la gestión del patrimonio de suelo o convocar "de urgencia" el grupo de vivienda en el seno del Consejo Social.

Su compañero Iván Reinares ha abundado en su crítica a la "inexistencia de un plan de vivienda, solo hay colgado en la web un catálogo de corta y pega inmobiliario, una muestra de márketing para simular que trabajan que solo es propaganda", mientras que ha defendido aspectos como el alquiler social "al que el PP le tiene fobia" o la mejor gestión del suelo "que solo quieren vender para hacer caja".

Por parte del PP, el concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistáin ha acusado a los socialistas de "medias verdades o falsedades", afirmando que "es evidente que existe un plan de vivienda, que todo el mundo conoce, está en marcha y está dando sus frutos", resaltando por ejemplo "la reducción de los tiempos" de gestión -duplicándose las licencias de obra, ha dicho-.

La concejala de Vivienda, Patricia Sáinz, ha considerado que el PSOE ha planteado "un batiburrillo de propuestas, con medidas que ya se han demostrado fracasadas; queriendo desprestigiar a Gobierno y constructores; o proponiendo cosas que ya se está haciendo". "Y mientras, estamos esperando las 613.00 VPO que ha ido anunciando Pedro Sánchez en estos años. Nosotros tenemos datos reales y vamos a seguir trabajando en ello, pese a ustedes", ha finalizado.

ALCALDE.

Para cerrar el debate, el alcalde Conrado Escobar ha comenzado lamentando que "el PSOE se ha quedado solo" en el apoyo a un plan "en el que han desaprovechado la oportunidad para explicar, ha pasado desapercibido". A ello ha contrapuesto la acción del Gobierno local, "que, desde el principio, entendimos la vivienda como una emergencia ante la que estamos empleando todas las herramientas a nuestro alcance".

Ha citado "siete aspectos": "aprovechar todo el potencial residencial del PGM, que es alto"; transformar el patrimonio de suelo "en vivienda, sobre todo VPO"; aplicar "cirugía fina" en el Casco Antiguo "donde ya sube la población"; dar salida a nuevas fórmulas en parcelas dotacionales; agilización administrativa; ampliar la bolsa de viviendas sociales "para casos límite"; y colaborar con IRVI y promotores.

Escobar ha aprovechado para repasar las actuaciones en marcha: 8 parcelas proindiviso en el mercado para 200 viviendas "en tres años"; 55 VPO en Río San Miguel, en colanboración con el Gobierno regional; 80 VPO de alquiler en Carrocerías Ugarte; 45 VPO en la parcela de Bosonit; 50 VPO en Lobete; 110 VPO "ya haciéndose por toda la ciudad"; y "a punto de finalizar" las más de 20 VPO de alquiler en la Plaza de los Cuentos.

"Todo esto, ya", ha dicho el primer edil, que ha añadido "a medio plazo" actuaciones como "los 22 PERIs desatascados" para unas 400 VPO o las más de 900 previstas en Ramblasque. "Yo no sé si esto es un plan, pero se le parece mucho. Son datos, una realidad que ahí está y que nos va a dar unas 1.600 VPO", ha finalizado Escobar, que ha llamado a los grupos, especialmente al PSOE a "incorporarse a políticas que funcionan".