El alcalde de Logroño entrega los premios del 'Concurso Infantil de Cartas Solidarias a los Reyes Magos' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado por la concejala de Participación Ciudadana, Leonor González, los ediles Miguel Sáinz, Laura Rivas, Ángel Andrés, Laura Arrieta y el vicepresidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, Julián Herráiz, ha entregado los premios del 'Concurso Infantil de Cartas Solidarias a los Reyes Magos'.

El Ayuntamiento de Logroño, en colaboración con la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, convocó este concurso el pasado mes de diciembre en tres modalidades.

La primera estaba dirigida a participantes de entre 3 y 5 años; la segunda, para niños y niños de entre 6 y 8 años; y la tercera, para participantes de entre 9 y 12 años.

Del 22 al 30 de diciembre, los Pajes Reales de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente recogieron las cartas de los niños y niñas en diferentes barrios de Logroño.

Entre las cartas entregadas han resultado premiadas dos por cada una de las tres categorías anteriores, cuyos autores han recibido un cheque para adquirir material didáctico en un acto en el que han participado el Coro Jorbalán, el guardián de las estrellas Perseido y su compañero Ori.