El alcalde de Logroño subraya "el valor de las propuestas de nuestros jóvenes para construir el futuro de la ciudad" - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a la concejala de Juventud, Laura Lázaro, ha recibido hoy las 54 propuestas planteadas por jóvenes logroñeses en el marco del XIII Certamen a la Mejor Idea del Año, reafirmando el compromiso municipal de "tener en cuenta los intereses de nuestros jóvenes y hacer de Logroño una ciudad mejor gracias a sus propuestas".

Escobar ha destacado que esta iniciativa permite "fomentar la participación juvenil y que nuestros estudiantes puedan opinar, proponer mejoras para la gestión de la ciudad, nuevos servicios o la ampliación y mejora de los ya existentes".

"Nuestros jóvenes aportan una visión que no podemos desaprovechar para construir el futuro de Logroño. Aquí no solo hay una idea ganadora; con vuestras propuestas ganamos todos. Gana Logroño", ha añadido.

Tras escuchar las diferentes iniciativas planteadas, el alcalde ha subrayado que muchas de ellas ya están recogidas, en mayor o menor medida, en distintas líneas de actuación municipal o se encuentran actualmente en fase de desarrollo.

Asimismo, ha planteado la conveniencia de seguir trabajando de forma conjunta con los jóvenes en las diferentes áreas abordadas. En materia de movilidad, los jóvenes plantean reforzar el transporte público mediante una mayor frecuencia, más capacidad, ampliación de horarios nocturnos y la posibilidad de recarga digital del bono bus.

También solicitan ampliar y conectar mejor la red de carriles bici para favorecer una movilidad más segura y sostenible. En el ámbito educativo, una de las demandas más repetidas es la creación de más salas de estudio, la ampliación de horarios de bibliotecas y la habilitación de espacios adecuados para realizar trabajos en grupo.

Asimismo, se han presentado propuestas para habilitar espacios municipales de encuentro donde los jóvenes puedan reunirse, desarrollar actividades y contar con alternativas de ocio seguras y accesibles.

En el plano cultural y de ocio, las propuestas incluyen más conciertos, festivales juveniles, cine de verano y una programación festiva más orientada a los intereses de la juventud.

También se plantea ampliar la oferta de instalaciones deportivas públicas, como canchas, frontones, skateparks y gimnasios al aire libre. Respecto al espacio urbano, los jóvenes proponen incorporar más merenderos, bancos, zonas cubiertas, fuentes de agua potable, arbolado y refugios climáticos para hacer frente a las altas temperaturas.

Del mismo modo, se plantean mejoras en iluminación, limpieza viaria, alcantarillado y accesibilidad para personas con discapacidad.

Por último, varias propuestas inciden en la importancia de reforzar la convivencia mediante programas de acompañamiento a personas mayores, actividades intergeneracionales y medidas de inclusión social.

El Certamen a la Mejor Idea del Año ha contado, a lo largo de sus distintas ediciones, con una amplia participación de los centros educativos en los que se desarrolla el programa de Red de Puntos de Información Juvenil.

En esta edición han presentado propuestas los siguientes centros: I.E.S. Batalla de Clavijo, Colegio Sagrado Corazón, IES Comercio, I.E.S. Cosme García, C.P.C. Escuelas Pías - Escolapias, IES La Laboral, IES Tomás Mingot, IES Práxedes Mateo Sagasta, I.E.S. Hermanos Delhuyar, C.P.C. Compañía de María, C.P.C. Nuestra Señora del Buen Consejo, IES Escultor Daniel y ESDIR. Además, también han participado Centro Joven Lobete, Centro Infanto Juvenil La Atalaya, Centro Joven El Tacón, Centro Joven El Cubo y el Conservatorio de Música.