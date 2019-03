El alcalde de Soto critica "las zancadillas" del de Terroba al "impedir la ejecución" de unas obras en la zona

Publicado 01/03/2019 12:45:54 CET

Las actuaciones pretenden mejorar el acceso al núcleo urbano de Treguajantes

LOGROÑO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Soto en Cameros, Pedro Cristóbal, ha criticado la "actitud" de su homólogo en Terroba quien "impide la ejecución" de unas obras de mejora del acceso al núcleo urbano de Treguajantes solo "con la única intención de perjudicar a Soto, a sus vecinos y, por extensión, al Camero viejo".

Pedro Cristóbal ha querido "denunciar públicamente" la situación que, desde hace meses, "vivimos en nuestra localidad" al estar "preocupados" por el acceso a dicho núcleo urbano mediante una pista forestal que se encuentra "en malas condiciones".

Ante ello, "decidimos entablar conversaciones con el Gobierno de La Rioja para sopesar una mejora al acceso que se tradujo en la firma de un convenio entre ambos para la realización de las obras necesarias y por lo que se invertiría un total de 355.271,60 euros". De esta forma, el Ejecutivo regional aportaría el 90 por ciento de los gastos, y el Ayuntamiento de Soto, el 10 por ciento restante.

La pista de acceso de este núcleo urbano -ha indicado el alcalde de Soto- tiene una longitud de 5,1 kilómetros, "con una distancia de 2,4 kilómetros que afecta a Soto y de 2,7 kilómetros a Terroba".

"Debido a que parte de la actuación se ejecuta en Terroba deberíamos tener el permiso de dicho Ayuntamiento para poder hacer la obra concreta pero el alcalde de la localidad no concede el permiso necesario para comenzar las obras".

Todo ello, a pesar de las numerosas ocasiones en las que nos hemos puesto en contacto con él "vía telefónica, presencial o Internet" pero "nunca hemos obtenido respuesta, solo excusas".

"Todas las respuestas son negativas con la única intención de retrasar la autorización", ha explicado Cristóbal. Además, ha continuado, "el alcalde ha manipulado a los vecinos diciendo que la empresa que realizará las obras no tiene credibilidad alguna". Solo realiza actuaciones con las que intenta "dilatar el comienzo de las obras", ha lamentado.

La "única intención" de esta actitud "es perjudicar a Soto y, por extensión, al Camero viejo. Todas las actuaciones que ha realizado el alcalde de Terroba tienen como fin perjudicar a los vecinos y a esta obra".

Una obra que, además, "le sale gratis" porque "no participa en el convenio y, por tanto, no entendemos esta actitud". Esta iniciativa "beneficia a ambas localidades y no entendemos porqué actúa de esta forma" porque, como le ha querido recordar a través de los medios de comunicación, "es responsabilidad de los ayuntamientos el mantenimiento de los núcleos urbanos y puede proceder a una ilegalidad".

Con todo ello, ha destacado, "quiero hacer pública esta situación para que los vecinos conozcan las zancadillas del alcalde de Terroba para no realizar estas obras que son muy necesarias también para la seguridad de las personas".

"Ésta es -ha finalizado- la primera actuación que realizamos públicamente puesto que estamos cansados y no podemos esperar más tiempo. Mientras tanto, desde Soto seguiremos trabajando y, si procede y mientras se soluciona el conflicto, intentaremos desde el Ayuntamiento de Soto sacar adelante la parte de la pista y acceso al núcleo urbano de Treguajantes que nos corresponde".