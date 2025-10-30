El alcalde ve el fútbol femenino como el mejor vehículo para promover respeto, igualdad y rechazo violencia en infancia - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo 9 de noviembre, a las 12,00 horas, el campo municipal de Las Gaunas acogerá un importante partido de fútbol femenino de Primera División, en la jornada 10 de la Liga F, entre el DUX Logroño y el Atlético de Madrid, en el que se presentará la campaña 'No te calles', promovida por el DUX Logroño para sensibilizar contra el maltrato infantil, el acoso escolar y cualquier tipo de violencia ejercida sobre nuestros jóvenes.

En la presentación de este evento han participado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado de las concejalas Celia Sanz y Laura Arrieta, el director general de Deporte y Juventud del Gobierno de La Roja, Diego Azcona, el director general del DUX Logroño, Fernando Martínez, el presidente de la Federación Riojana de Fútbol, Gustavo Sáenz, la presidenta del Comité de Fútbol Femenino de la federación, Itziar Díaz, y la representante de la asociación del Trastorno del Aprendizaje No verbal (TANV), Miriam Blasco.

El objetivo es aprovechar la celebración de un partido destacado para el DUX, en el que se enfrenta con un equipo histórico dentro de la máxima categoría del fútbol femenino, como es el Atlético de Madrid, para hacer una fiesta de sensibilización y homenaje a la infancia de La Rioja.

Por ello, desde el DUX Logroño se va a invitar a todos los colegios de La Rioja y clubes de fútbol de la comunidad autónoma a acudir de forma gratuita a este encuentro contra un equipo de Champions.

VALORES Y SOLIDARIDAD EN UNA FIESTA DEPORTIVA

El alcalde considera que "se trata de un evento deportivo muy especial porque no solo supone un partido de fútbol de Primera División, sino que también promoverá y potenciará valores fundamentales para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes".

"Este encuentro busca fomentar el respeto y la igualdad a través del deporte, pero también es una oportunidad única para sensibilizar a nuestra sociedad sobre la importancia de no permanecer callado frente al acoso escolar" ha añadido Escobar, quien considera que "el fútbol, y más el femenino, puede ser el mejor vehículo para promover el rechazo a la violencia en cualquiera de sus formas, la solidaridad y el trabajo en equipo".

Asimismo, ha subrayado que "la jornada del próximo 9 de noviembre nos reunirá a todos y todas en Las Gaunas en torno al deporte y al compromiso con el que sufre o tiene dificultades, para que nadie se quede atrás".

Por su parte, el director general de Deporte, Diego Azcona, ha agradecido "esta iniciativa a la que nos unimos para que juntos sigamos, cuantos más mejor, trabajando para erradicar la violencia dentro y fuera de los campos de fútbol y del deporte". En ese sentido, "siempre seremos un compañero de viaje para lograr este objetivo y promover los grandes valores que siempre deben estar vinculados al deporte en todos sus ámbitos, estamentos y disciplinas".

Fernando Martínez, director general de DUX Logroño ha sido el encargado de explicar los pormenores de la campaña 'No te calles', lema que "hemos escogido para sensibilizar a la sociedad en contra del maltrato infantil".

"Como un club que cuenta con una cantera de unos más de 200 futbolistas entre niños y niñas este es un tema que nos compete muy de cerca", ha explicado, y ha recordado a Sandra Peña, "la niña sevillana que tristemente perdió la vida recientemente, víctima del acoso escolar, caso que nos hizo plantearnos qué podíamos hacer para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir".

Por todo ello, Martínez ha querido trasladar "a nuestros jóvenes la importancia de no callarse, de contar a los padres, profesor o entrenador, lo que les pase ante cualquier atisbo de intimidación, acoso escolar, o violencia, tanto física como psicológica que puedan recibir u observar".

Por su parte, los representantes de la Federación Riojana de Fútbol han trasladado su apoyo a la iniciativa: "El fútbol y el deporte son espacios para convivir, para compartir. Nunca callaremos ante acciones que socaven la dignidad física y emocional de nuestros jóvenes".

Los fondos que se recauden en este partido irán destinados a la asociación del Trastorno del Aprendizaje No verbal (TANV), que se centra en apoyar a jóvenes y personas afectadas con limitaciones en el desarrollo personal, académico, laboral, social y emocional, a lo largo de toda su vida.

Los que sufren de este tipo de trastorno se caracterizan por un déficit en el desarrollo de habilidades visoespaciales y tiene una alta asociación con otros trastornos del neurodesarrollo y del aprendizaje, lo cual puede derivar, en ocasiones, en un posible acoso escolar en edad infantil o juvenil. La representante de la asociación del TANV, Miriam Blasco, ha pedido "dar voz, visibilidad, apoyo" a las personas afectadas por este trastorno.

"El bullying deja heridas que no se ven. Duele ver su sufrimiento emocional, su ansiedad, su tristeza, esa mezcla de frustración y miedo que nace del profundo deseo de ser aceptados. Duele ver cómo la falta de comprensión se transforma en burlas, en miradas que excluyen y en silencios que hieren", ha afirmado.

CONCIERTO DE MÚSICA DE 'DENORTE' EN EL DESCANSO

Toda persona que asista al partido recibirá a la entrada una pulsera de color verde esperanza con el lema 'No te calles' para que Las Gaunas se convierta en una marea verde de solidaridad y de sensibilización contra el acoso a la infancia.

Las jugadoras de ambos equipos también lucirán un lazo verde en sus camisetas en apoyo a la causa y las capitanas un brazalete de idéntico color para insistir en el propósito de la campaña.

Previo al comienzo del partido saltarán al terreno de juego un escolar y un profesor de cada colegio, junto a un jugador de base y un entrenador de cada equipo de fútbol de La Rioja, a los que se unirán las jugadoras de ambos equipos de Liga F y el trío arbitral. Posteriormente, se leerá un pequeño manifiesto en contra de la violencia infantil.

El DUX Logroño también donará varias camisetas del equipo y balones firmados por las jugadoras a favor de TANV. Además, en el descanso del partido actuará el cantante riojano Jorge García, conocido en el mundo de la música como Denorte, con un pequeño concierto que amenizará a todos presentes mientras se espera del desarrollo de la segunda mitad del partido".