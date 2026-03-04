Alcaldes, emprendedores y gestores rurales de La Rioja ponen en común retos y oportunidades de desarrollo en sus pueblos - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El V Foro 'Empuéblate' organizado por Eurocaja Rural ha salido de Toledo por primera vez desde que esta estrategia se impulsó para recalar en la ciudad de Logroño, donde durante toda la jornada de este miércoles han coincidido en sendas mesas redondas moderadas por el periodista Manuel Campo Vidal alcaldes de pequeños municipios, emprendedores rurales y gestores de acción local para poner en común estrategias y casos de éxito que garantizan la continuidad de pequeños núcleos.

En la mesa redonda 'El papel dinamizador de los ayuntamientos', los regidores de Anguiano, Villar de Torre y Anguciana han coincidido en la importancia de mantener los servicios públicos en los pueblos para apuntalar el padrón.

De este modo, el alcalde de Anguciana y presidente de la Federación Riojana de Municipios y provincias, Jorge Loyo, ha expresado que ser primer edil de su pueblo, para un político, es "el mayor orgullo", pero cada vez "cuesta más".

En la federación que comanda, ha puesto en valor que todos, independientemente de su color político, trabajan por los pueblos de la región. "Intentamos apoyar iniciativas y resolver dudas de alcaldes, y desde la Federación compartimos puntos de vista para solucionar problemas", ha abundado.

Loyo ha citado la época de pandemia o los veranos, cuando los habitantes que salieron de los pueblos se fijan en la calidad de vida de los mismos y, tras recordar que hay hasta 87 municipios con menos de cien habitantes en todo el territorio riojano, ha asegurado que "en La Rioja se ha creído siempre en los pueblos", algo que se ve en "las ganas de trabajar" de todos los alcaldes y concejales.

Algo que sería imposible, ha dicho, sin el trabajo del Gobierno regional. "Hablamos el mismo idioma. Si un político quiere ser buen político, tiene que haber sido alcalde", ha expresado

TEJIDO ASOCIATIVO COMO PIEDRA ANGULAR

La alcaldesa de Anguiano, Gemma López, que llegó a la Alcaldía tras un recorrido en el movimiento vecinal, ha ofrecido su particular perspectiva que le ha ayudado a incentivar el asociacionismo en su pueblo.

Con hasta once asociaciones, ha comprometido el trabajo de su Ayuntamiento como "agente dinamizador" que se dedique a allanar el camino de todo ese tejido asociativo.

"Lo vivimos como algo habitual, somos inquietos, somos dinámicos", ha presumido la primera edil de la localidad riojana.

Ha puesto como ejemplo la Asociación de Cultivadores, "que empezó de un trabajo colectivo y que ahora va adquiriendo mucha entidad". Además, hablando de lo fundamental de los servicios, ha reivindicado que estos hay que prestarlos a todos los rangos de edad.

Así, de cara a promover un envejecimiento activo a los mayores, ha expuesto el ejemplo del servicio de comida a domicilio. "Las familias están tranquilas porque saben que sus mayores van a poder comer bien toda la semana".

Mantener el colegio ha sido otro de los retos a los que se ha enfrentado la alcaldesa, una obsesión que ha cumplido gracias a su vocación de profesoras.

"Tenemos 36 alumnos, cifra que hemos recuperado a base de poder prestar servicios", ha exhibido, tras lo que ha comentado el 'Servicio de madrugadores y de comedor', una asistencia para los padres de los alumnos con el fin de que puedan dejar en el centro escolar a sus pequeños antes de salir al trabajo.

PRESTAR SERVICIOS, LO MÁS IMPORTANTE

La alcaldesa de Villar de Torre, Lucía Fernández, ha hablado de su pueblo para repasar su particular movimiento vecinal, "la juvenil, la de jubilados y la de amas de casa".

El Festival de la Patata Brava, que se celebra en agosto, es uno de los ejemplos que ha puesto la alcaldesa, que ha confesado que en todo caso "ya no se siembra ninguna".

Aún así, se trata de una cita que suma ya 30 años de popularidad en los pueblos del entorno y que se ha consolidado en el calendario festivo.

"Somos pequeños, pero grandes en servicios", ha apuntado, poniendo en valor ejemplos como la farmacia rural o la ludoteca.

'PROYECTOS DE VIDA RURAL'

La siguiente de las mesas redondas se ha puesto en marcha bajo el epígrafe 'Proyectos de vida rural'. En ella, el CEO de Spectral Geo, Carlos Tarragona, ha desarrollado el ejemplo de la entidad que dirige.

"Desarrollamos soluciones digitales que mediante IA y traducimos datos climáticos al idioma del agricultor, para poder detectar anomalías y trabajar con más fiabilidad", ha indicado.

Se trata de una aplicación multiplataforma que "alerta cada dos días de qué zona de la parcela preocupa más", por poca productividad o, por ejemplo, adelantando hasta en doce días el diagnóstico de posibles enfermedades.

ENTIDADES DE DESARROLLO, EL 'POLI REGULAR'

De su lado, Esther Rubio, gerente de la Asociación de Desarrollo Rural de La Rioja Oriental y gestora de la Ruta del Vino, ha relatado el trabajo en el día a día de su asociación gestora de Rioja Baja, donde más "orgullo" da el vino.

Como entidad de desarrollo, se reivindica como aquella que defiende la problemática del entorno rural donde operan frente a las administraciones. "Tenemos que tener empuje para transmitir partes bonitas y parte menos bonitas. Somos el 'poli', no el bueno ni el malo, sino el regular", ha ejemplificado.

VINO COMO RECLAMO

En Villarroya hay diez personas censadas, todas se conocen y todas con buena relación. Así ha arrancado su intervención Ana Pérez, enóloga y propietaria de la bodega que lleva el nombre de la entidad.

"Es la bodega de elaboración más alta de La Rioja, a 928 metros de altitud. Somos diez vecinos, pero gracias a mi negocio, estamos poniendo a Villarroya en el mapa y en su sitio", ha aseverado la emprendedora.

Un pueblo que se dedicaba a las minas de carbón y que llegó a los 600 habitantes, pero que en un solo mes al cierre de las canteras, se quedó en un solo vecino. "Las casas se quedaron hundidas y la primera casa que desahuciaron fue la de mis abuelos", ha relatado.