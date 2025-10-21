La alcaldesa de Calahorra afirma que pagó su multa de tráfico cuya anulación se tramitó junto a 5 de otros ciudadanos

Asegura que estaba causada por una "anomalía" en un radar

CALAHORRA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para rebatir las afirmaciones de la Agrupación Socialista de Calahorra que le acusó de quitarse una multa de exceso de velocidad en la ciudad y de ocultar la información relativa a la denuncia. Arceiz asegura que pagó la multa y aún no ha recibido la devolución del dinero de una denuncia que estaría causada por una "anomalía" en el radar.

La alcaldesa ha lamentando primeramente que el PSOE le tenga que marcar la agenda "en este último episodio de su campaña de acoso y derribo".

Arceiz ha puesto más énfasis en defender los motivos de denegación de información que en el hecho de que pagara la multa. Así ha empezado explicando que desde que gobierna el Ayuntamiento "se han tramitado 84 solicitudes de expedientes (del PSOE) y algunas de ellas con hasta 17 registros de entrada".

Según ha detallado, se habrían autorizado "todas excepto 9 que contenían datos de menores y datos personales como tributarios, bancarios, procesales... de ciudadanos anónimos. Así que se denegaron por una cuestión de protección de datos, nada más, y por esas misma razones ni se los hemos dado ni se los daremos nunca, ni a ellos ni a nadie".

La alcaldesa ha sido muy tajante en lo que a la facilitación de datos sensibles se refiere: "Nunca daremos los datos de los ciudadanos. Pero esto no es un capricho mío sino que hemos pedido un informe a la secretaria general cuyo resultado es el de denegar".

Estas explicaciones de Mónica Arcéiz se refieren únicamente a los datos de las cinco personas que junto a ella fueron denunciadas por exceso de velocidad y por el mismo radar en un periodo concreto de tiempo en el que se estima que el cinemómetro "no funcionó bien", cosa que no ha negado el jefe de la Policía Local, presente durante la rueda de prensa.

FILTRACIÓN DESDE LA CORPORACIÓN

Con todo, para la alcaldesa lo más grave es que "una persona ajena a esta corporación ha manejado y publicado documentación que nunca puede salir del Ayuntamiento". Afirma que precisamente lo que ha desatado este caso ha sido "el requerimiento hecho a todos los concejales para que indiquen quien le ha facilitado, a la persona que lo ha publicado, un decreto al que sólo tienen acceso los miembros del Pleno".

En función de lo que respondan -ha dicho Arceiz- "tomaremos las medidas pertinentes, porque nadie fuera del Ayuntamiento puede ni debe ver documentación interna del Ayuntamiento; ni siquiera un diputado regional por muy vicepresidente del Parlamento Riojano que sea".

"NO ME HE QUITADO NINGUNA MULTA"

"Yo no me he quitado ninguna multa", ha dicho Arceiz que ha añadido que "de hecho, cuando se me sancionó y se me requirió que identificará al conductor, lo primero que hice fue identificarme y pagar la multa".

Posteriormente se habrían detectado "anomalías en las lecturas de este radar entre las 17,42 horas del día 2 de junio hasta las 19,54 del 3 de junio, momento en el que el radar dejó de transmitir información", lo que para la alcaldesa es otro indicio claro de fallo en el aparato, añadiendo que no ha sido la única vez que se han detectado fallos.

A raíz de estas anomalías, se inició posteriormente el expediente de devolución a las cinco personas que ya habían pagado la multa -entre ellas la alcaldesa- pero existieron al parecer otras 20 denuncias que no llegaron a ser abonadas por los afectados "y que al no estar pagadas fueron archivadas de oficio, de forma automática".

Para quienes sí habían pagado, "había que tramitar un expediente de devolución y de hecho todavía no se nos ha devuelto el dinero", ha dicho Arceiz.

La sospecha de que el cinemómetro funcionara mal se podría demostrar incluso estadísticamente, según Arceiz, que asegura que en los cinco meses anteriores el radar que le denunció había cazado a 45 conductores con exceso de velocidad, "cuando en solo unas horas denunció a 25".

También señala que a pesar de que la velocidad máxima autorizada es de 30 kilómetros por hora no existe en el periodo de "anomalía" ninguna multa que esté ligeramente por encima de esa velocidad, "sino que todas son por exceso entre 58 y 63 kilómetros por hora".