La alcaldesa de Calahorra hace un nuevo llamamiento a extremar las medidas de prevención en el ámbito privado

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido, ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar la evolución de la incidencia del Coronavirus en la ciudad de Calahorra y las medidas adoptadas por el Gobierno de La Rioja. Además, ha pedido a los ciudadanos que extremen las medidas de prevención en el ámbito privado.

En este sentido, la alcaldesa ha declarado que la situación de la pandemia "sigue un curso paralelo en todo nuestro entorno, lo cual evidencia una vez más que el origen de la cadena de contagios se encuentra en el ámbito privado y en los usos y costumbres similares de las localidades vecinas".

Por ello, la evolución de la situación supone una preocupación compartida en La Rioja Baja y en el entorno más cercano de Navarra.

Por este motivo, las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Calahorra se mantendrán mientras en Calahorra, La Rioja Baja y la Ribera Navarra no se mejore la situación epidemiológica y baje la tasa de incidencia en nuestro entorno.

Ha recordado a la población la prórroga de 14 días de las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno del Gobierno de La Rioja la semana pasada, y que estarán vigentes hasta el próximo 8 de octubre.

Asimismo, también ha comunicado que las medidas adoptadas desde el Ayuntamiento se seguirán manteniendo hasta que la situación epidemiológica lo permita.

Estas son, la suspensión temporal de la celebración del mercadillo semanal de "los jueves" para no favorecer la movilidad desde localidades vecinas, la clausura de parques infantiles ante el incumplimiento de los aforos, y la prohibición del ejercicio sin mascarilla en el casco urbano ante la imposibilidad de mantener la distancia de seguridad.

En cuanto a la situación epidemiológica, ha recordado que se encuentra condicionada por nuestros usos y costumbres en el ámbito privado cuando, llevados por una falsa sensación de seguridad no se cumplen las medidas de prevención. Por ello, ha recordado la importancia de cumplir con los hábitos de prevención para proteger a las personas más vulnerables y a nuestros mayores.

"El virus no entiende de relaciones de parentesco", ha añadido, "lo que determina que no nos contagiemos es que no realicemos contactos estrechos y que sigamos incidiendo en la prevención en el ámbito privado: lavado frecuente de manos, distancia de seguridad y mascarilla, mascarilla, mascarilla". No podemos dejar de lado estas medidas cuando nos encontramos visitamos a nuestros familiares cercanos, por su propia seguridad.

Además, se ha referido a la campaña de cribado anunciada para los municipios de Calahorra, Arnedo, Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto, destinado especialmente a grupos de población más vulnerable y también a los grupos de edad con más incidencia. El objetivo de estas pruebas es detectar la mayor cantidad posible de asintomático para controlar de manera más efectiva la pandemia. La alcaldesa ha solicitado a la población "la máxima colaboración con el Sistema Riojano de Salud para acudir a la realización de las pruebas".

Garrido también ha valorado positivamente el funcionamiento rápido y eficaz de los protocolos en educación, tal y como se lo ha transmitido el propio Consejero del ramo y ha añadido que la celeridad con la que se realizan las pruebas en estos centros también ha permitido detectar una importante cantidad de asintomáticos entre las familias de los y las estudiantes, lo cual incide también en una mayor prevención frente a la pandemia.

En el ámbito educativo, y dentro de las competencias municipales, ha recordado las medidas ya tomadas por el Ayuntamiento tales como la ampliación del contrato de limpieza de los centros educativos cuyos edificios son de propiedad municipal, en donde hay una persona limpiando durante toda la jornada escolar.

También ha recordado que se han tomado medidas en el ámbito del tráfico, atendiendo a las peticiones de los propios centros, para garantizar espacios suficientes para evitar aglomeraciones en los colegios Aurelio Prudencio y Quintiliano. Ha recodado también las medidas especiales de los recreos en los entornos de los Institutos de Enseñanza Secundaria, donde se han producido también cortes de calles para ampliar los espacios y en los que se ha estrechado la vigilancia para el cumplimiento de las medidas de seguridad.

También ha explicado que la Policía Local ha visitado los centros educativos cuyos alumnos abandonan el centro durante el recreo y también que en colaboración con los propios centros educativos se han enviado comunicaciones a los padres, madres o tutores para aumentar la concienciación de esa franja de edad, a partir de 3º de la ESO, para tomar las medidas de prevención necesarias para parar la cadena de contagios.

Asimismo, ha anunciado que las 6.000 mascarillas repartidas por el Gobierno de España, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) van a ser repartidas entre los 14 centros de formación reglada de la ciudad, para que tengan un remanente de las mismas o para que las usen en caso necesario o si detectan familias con mayor vulnerabilidad.

Finalmente, ha querido recordar la importancia de mantener todas las medidas de prevención vigentes, evitar los encuentros sociales innecesarios, limitar los desplazamientos puesto que la situación de todo nuestro entorno es preocupante. "Depende de nuestras decisiones personales que podamos proteger a las personas vulnerables, parar la cadena de contagios y evitar que nuestros seres queridos requieran de asistencia sanitaria más especializada".