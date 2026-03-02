Alcanzado un preacuerdo en el convenio regional de hoteles y alojamientos, con una subida del 14% en tres años

Archivo - Hotel, hoteles - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT La Rioja ha dado este lunes el visto bueno al preacuerdo alcanzado con el resto de las partes negociadoras del convenio colectivo regional de Hoteles y Alojamientos turísticos para los próximos tres años (2026-2028).

El principio de acuerdo contempla una subida salarial total al término de la vigencia del convenio del 14%, distribuida de la siguiente forma: 5% en 2026; 4,5% en 2027; y 4,5% en 2028.

De igual manera, registra la pertinente cláusula de revisión salarial a aplicar en 2029 si el Índice de Precios al Consumo desde enero de 2026 hasta diciembre de 2028 supera el 14%, con un tope máximo del 2,15%.

El texto también incorpora la reducción paulatina de la jornada laboral durante los tres años de vigencia, de modo que las personas trabajadoras pasarán de las 1.768 horas actuales a 1.752 en 2028, una reducción efectiva de 16 horas.

Además, el preacuerdo incorpora la ampliación a tres días laborables de permiso por fallecimiento de parientes de hasta primer grado de consanguineidad, cónyuges y parejas de hecho.

Por otro lado, entre otras mejoras, se incrementan los pluses de nocturnidad mediante un complemento mínimo de 70 euros mensuales; así como la mejora del plus de transporte y la incorporación de un nuevo plus de festivos.

En definitiva, "se trata de un acuerdo satisfactorio para las más de 1.000 personas trabajadoras incluidas", que FeSMC UGT valora especialmente "puesto que supone seguir dotándoles de un paraguas de derechos".

Además, "reduce la jornada laboral, mejora sustancialmente los salarios e impide la pérdida de poder adquisitivo al incluir la cláusula de revisión salarial; una herramienta imprescindible para proteger a las personas trabajadoras de las crecientes subidas de precios".

La firma del convenio se hará efectiva el próximo lunes, 9 de marzo.