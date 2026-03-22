Alda se desplaza a Hungría con una delegación de Vox encabezada por Abascal para apoyar a Orbán

El presidente de Vox La Rioja, Ángel Alda - VOX

LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de VOX La Rioja, Ángel Alda, ha viajado a Budapest (Hungría) con una delegación de Vox, encabezada por el presidente de Vox y de Patriotas por Europa, Santiago Abascal, para apoyar al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en plena campaña electoral.

Tal y como ha informado Vox en La Rioja, Alda, portavoz del Grupo Parlamentario de este partido en el Parlamento de La Rioja, ha intervenido hoy en una mesa redonda en torno a la familia en el marco de la VI Cumbre Transatlántica de la Juventud.

Allí, ha indicado este partido, "ha criticado la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y ha explicado las consecuencias que esta tiene para los jóvenes españoles: vivienda inalcanzable, precios por las nubes, dificultades para llegar a fin de mes, salarios bajos, trabajos precarios y servicios públicos colapsados".

Además, el presidente de VOX en La Rioja asistirá mañana a un "multitudinario acto de apoyo a Orbán de cara a las elecciones húngaras del 12 de abril, en el que también participarán Santiago Abascal; la líder de la Agrupación Nacional francesa, Marine Le Pen; el vicepresidente del Gobierno italiano y líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, o el fundador del Partido por la Libertad neerlandés, Geert Wilders, entre otros".

Vox La Rioja ha destacado que Alda forma parte de una "reducida" delegación de VOX, que volverá a España este martes, día 24, junto a Santiago Abascal, tras haber participado este el pasado sábado en Budapest en la CPAC (Conferencia Política de Acción Conservadora), "considerada la mayor cumbre conservadora del mundo, en la que Orbán reconoció el liderazgo del presidente de VOX: No podríamos querer un líder mejor que tú, dijo".