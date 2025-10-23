Alemania brinda con Rioja por cien años de excelencia

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Calificada Rioja continúa su intensa actividad promocional en los mercados extranjeros, enmarcada este año en la conmemoración de su Centenario.

Esta semana el Consejo Regulador ha organizado la visita de cinco destacados importadores alemanes a la Denominación, con el objetivo de seguir desarrollando y consolidando las relaciones comerciales. El viaje se ha estructurado en función de sus intereses, buscando aprovechar y abarcar la enorme diversidad que entraña Rioja.

En este sentido, además de incluir encuentros con bodegueros y elaboradores y visitas a bodegas de la DOCa, el Consejo planificó ayer un ejercicio de speed tasting (o cata rápida) en sus instalaciones, brindando la oportunidad de presentar a los compradores su proyecto y vinos.

En total, 23 bodegas de la Denominación han participado en la iniciativa, que ha gozado de gran acogida y que los propios compradores alemanes han valorado positivamente. "Rioja es mucho más que una región vitivinícola: es una revelación para quienes buscan la interacción entre tradición, historia, experiencia innovadora, dinamismo y autenticidad. Aquí se puede respirar la tradición vinícola centenaria en los históricos calados y, al mismo tiempo, experimentar la emocionante nueva generación de viticultores dinámicos que están explotando todo el potencial del terroir. Para mí, un viaje a Rioja es una experiencia indispensable", concluía Marco Antonio Aguado, B2B Sales Director, Purchaising & Portfolio Manager de una importadora alemana.

Alemania es un mercado estratégico para Rioja, que representa (a cierre del último ejercicio, 2024), el 12% de las ventas de Rioja en el exterior y que ha experimentado una evolución muy positiva en los ochos primeros meses de este año, con crecimiento de las exportaciones de cerca del 2,5%.

RIOJA NO CONOCE MUROS EN BERLÍN

Continuando con los con los eventos y actos para conmemorar su Centenario en España y otras latitudes, el pasado 12 de octubre la capital alemana acogió un gran evento en el que participaron más de 140 profesionales, sumilleres, periodistas especializados, invitados institucionales y amantes del vino, para rendir homenaje a la primera y única Denominación de Origen centenaria del país, referente de los vinos de calidad españoles.

La cita, celebrada en el vanguardista y céntrico Museo de la Fotografía de Berlín, supuso el escenario ideal para una experiencia que aunó elegancia, contemporaneidad y carácter por el que desfilaron destacados asistentes como el embajador de España en Alemania, Pascual Navarro, y el consejero económico y comercial, Lucinio Muñoz.

Desarrollada en colaboración con la Berlin Food Week -el festival gastronómico y enológico más relevante de Alemania-, la jornada se inauguró con una Cata profesional del Centenario, dirigida por el periodista y experto en vinos David Schwarzwälder. La sesión reunió 16 referencias de Rioja Alta, Alavesa y Oriental, haciendo gala de la diversidad de la Denominación, abarcando desde blancos con crianza hasta Reservas y Grandes Reservas, así como vinos de Pueblo y de Viñedo Singular. Esta degustación mostró la diversidad y el saber hacer de Rioja a lo largo de un siglo, así como su capacidad para seguir marcando el pulso y ser la referencia del vino español de gran calidad.

Tras la cata, la conmemoración del Centenario tomó un tono más distendido con un coctel maridado con otras 30 referencias de la DOCa -entre espumosos, blancos, rosados, Crianzas, Reservas, Grandes Reservas, vinos de Pueblo y Viñedos Singulares- en un formato dinámico que invitaba a conversar y descubrir y redescubrir propuestas de la Denominación.

El prestigioso sumiller alemán Silvio Nitzsche valoró el encuentro como "inspirador, profesional y al mismo tiempo cercano; una combinación ideal entre emoción y conocimiento".

El encuentro se convirtió en el marco perfecto para brindar por un siglo de historia, evolución y liderazgo del vino español más reconocido a nivel internacional y representó una nueva oportunidad para estrechar vínculos con uno de los mercados más dinámicos de Europa.