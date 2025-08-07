Alice Wonder sustituye a Rita Payés en el Festival Sierra Sonora de Viniegra de Abajo

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Sierra Sonora vivirá hoy jueves 7 de agosto a las 19.30 horas una tarde muy especial con la actuación de Alice Wonder en Viniegra de Abajo, una de las voces únicas y más emocionantes de la escena actual.

La artista madrileña llega en un momento de gran inspiración creativa y conexión con el público, y lo hará en el entorno mágico de la sierra riojana, donde ofrecerá un concierto íntimo, intenso y difícil de olvidar. Será una oportunidad única para disfrutar de su música en un formato muy especial.

El concierto tendrá lugar en Casa Montero, una casona indiana con unos preciosos jardines, que conserva la elegancia y el encanto de las grandes casas familiares de otra época. Su atmósfera acogedora y su cuidada arquitectura la convierten en un escenario único, donde la música y el entorno se funden en una experiencia profundamente sensorial.

La actuación de Alice Wonder sustituye al concierto previsto de Rita Payés, que ha tenido que cancelar su participación debido al fallecimiento de su abuela. Desde la organización queremos enviar todo nuestro cariño y apoyo a Rita y a su familia en este momento tan doloroso.