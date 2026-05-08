Almazara ecológica de La Rioja, Almazara Riojana, Trujal de Galilea y frutas Mónica, ganadores concurso aceite riojano

Almazara Ecológica de La Rioja, Almazara Riojana, Trujal de Galilea y selección de frutas y verduras Mónica, ganadores del X concurso a la calidad del mejor aceite de La Rioja 2026 - DOP ACEITE DE LA RIOJA

LOGROÑO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Almazara Ecológica de La Rioja, Almazara Riojana, Trujal de Galilea y selección de frutas y verduras Mónica, ganadores del X concurso a la calidad del mejor aceite de La Rioja 2026, cuyos premios se han entregado en el Centro Fundación Ibercaja La Rioja.

En su décima edición, el certamen es una iniciativa ya consolidada que pone en valor el trabajo, el esfuerzo y el compromiso con la calidad del sector oleícola riojano.

La entrega de premios ha contado con la presencia de la Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos; del director general de Desarrollo Rural, David Martín; de la responsable comercial de Ibercaja Banco, María Cadarso; y de la presidenta de la DOP Aceite de La Rioja, Clara Espinosa.

Espinosa ha mostrado su orgullo y satisfacción ante los logros conseguidos en el transcurso de la primera década de concurso. "El Aceite de La Rioja continúa avanzando con paso firme, apostando por la calidad, la diferenciación y el valor añadido que aportan nuestro territorio y nuestras variedades".

Por este motivo, "este concurso tiene aún más sentido ya que, no solo reconoce a los mejores aceites de cada campaña, sino que también contribuye a visibilizar el trabajo que se realiza en nuestra región y a reforzar el posicionamiento de nuestros aceites como un producto de referencia."

En la décima edición, los ganadores han sido Almazara Ecológica de La Rioja en las categorías de frutado verde y ecológico, Almazara Riojana en la categoría de frutado maduro, y Trujal de Galilea en la categoría de cooperativas.

Este año, el concurso ha recibido 21 muestras que reflejan la gran calidad del Aceite de la Rioja. El Panel oficial de cata de aceite de oliva de La Grajera ha sido el encargado de catar los aceites en las cuatro categorías.

La mención especial al comercio distribuidor que mejor recomienda el oro líquido riojano ha recaído en Selección de Frutas y Verduras Mónica (Calahorra).

El 'X Concurso a la calidad del mejor Aceite de La Rioja 2026' es una iniciativa que el Consejo Regulador de la DOP Aceite de La Rioja ha llevado a cabo con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja y del Centro Fundación Ibercaja La Rioja.