Alonso y Baena confían en Cs para liderar "un cambio" en el país "lo que no han hecho ni el PP ni el PSOE en 40 años"

Publicado 01/04/2019 20:25:52 CET

LOGROÑO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por La Rioja, María Luisa Alonso, y el candidato a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Pablo Baena, han asegurado que "es muy importante que la formación naranja lidere lo que no ha hecho ni el PP ni el PSOE en los últimos 40 años" para construir un país "de personas libres e iguales".

Ambos candidatos han realizado estas declaraciones durante el encuentro ciudadano que están manteniendo esta tarde en la plaza del Mercado de Logroño junto a la candidata al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas.

Alonso ha reconocido durante su intervención que "si hay algo que define a Cs es la lucha y la valentía por la igualdad de todos los españoles" y por ello "sigo en política" porque "quiero un cambio para La Rioja y para España" porque "nos merecemos otro futuro".

En este sentido, ha explicado, "estamos hartos de las políticas agotadas de los años 80, del debate entre rojos y azules... queremos que nuestro talento llegue a nuestras instituciones para conseguir políticas que cambien el país y nos lleven al futuro" y por ello "La Rioja tiene que estar en el Congreso de los Diputados con Ciudadanos para que se escuche nuestra voz porque parece que PP y PSOE se han olvidado de su tierra".

Además, la candidata al Congreso por La Rioja ha recordado que "la Democracia se tiene que luchar día a día y persona a persona. Nosotros tenemos que luchar por nuestra Democracia, estamos en un reto histórico" y, por ello, "estoy donde tengo que estar en un partido que quiere el cambio y que luchará por la igualdad de las oportunidades".

"HAY QUE MIRAR HACIA EL FUTURO"

Por su parte, el candidato a la presidencia de La Rioja, Pablo Baena, ha pedido a todos "mirar hacia el futuro y confiar en el proyecto de Ciudadanos".

A nivel regional, ha destacado, "he notado que los riojanos me transmiten que necesitan cambios porque La Rioja está parada y se ve que el PP no tiene proyecto, está agotado y sin rumbo. Algo muy preocupante".

Así, ha continuado, "las empresas se nos marchan, el índice de producción industrial cae, los jóvenes se van... la realidad es que seguimos cayendo y el gobierno de José Ignacio Ceniceros lo único que propone son planes vacíos. A ello se suma que el PSOE está muy cómodo en la oposición y parece que no quiere asumir responsabilidades de Gobierno".

Por todo ello, "La Rioja tiene que aprende esta lección y tiene que convertirse en una tierra comprometida con los que se esfuerzan, con los autónomos, con las empresas, con los trabajadores, con las mujeres... Debemos hacer un esfuerzo para acabar con los 'dedazos' y los 'chiringuitos' para volver a colocar La Rioja en la vanguardia de España y eso lo podrá conseguir Cs".

Durante su intervención también se ha referido al artículo 46 del estatuto de Autonomía de La Rioja "parece que el PP y el PSOE solo se acuerdan de él cuando se acerca la campaña electoral", ha lamentado.

Con todo ello, ha finalizado, "animo a todos a que confiéis en Cs y nos deis nuestra confianza para que el próximo Gobierno de España esté gobernado por personas como Albert Rivera e Inés Arrimadas".