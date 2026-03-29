El alquiler absorbe el 29,53% del salario medio en la ciudad de Logroño, según pisos.com

Archivo - Imagen de un edificio. - PISOS.COM - Archivo

LOGROÑO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del alquiler tradicional para una vivienda de 90 metros cuadrados en la ciudad de Logroño se sitúa en 747,29 euros mensuales, lo que supone destinar a este concepto el 29,53% del salario bruto medio, según pisos.com.

El análisis del portal inmobiliario evidencia que tanto en Madrid como en Barcelona el alquiler de una vivienda de 90 metros cuadrados supera el salario bruto mensual íntegro de un trabajador medio.

En Barcelona, el precio medio del alquiler residencial se sitúa en 30,04 euros por metro cuadrado, lo que para un piso de 90 metros representa 2.703 euros mensuales, equivalentes al 106,8% del salario bruto medio.

En Madrid, el precio de 29,61 euros por metro cuadrado eleva el coste mensual hasta los 2.665 euros, es decir, el 105,3% del salario. Tras ellas, aunque a cierta distancia, se sitúan San Sebastián (75,42%), Palma (69,83%), Sevilla (62,18%), Valencia (59,74%), Málaga (57,52%) y Bilbao (56,85%).