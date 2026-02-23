Alumnado de 28 centros riojanos comparten en el Comité Ambiental Territorial sus investigaciones sobre el uso del agua

Alumnos de 28 centros riojanos comparten en el Comité Ambiental Territorial sus investigaciones sobre el uso del agua - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Consejerías de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente y la de Educación y Empleo, han celebrado la segunda edición de este curso del Comité Ambiental Territorial del Proyecto de Innovación Educativa que impulsan de manera conjunta, 'Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad' (CEHS).

Este proyecto de educación ambiental se enmarca en el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS La Rioja), y tiene como objetivo potenciar la participación del alumnado mediante la investigación, fomentando la mejora ambiental tanto de los centros educativos como de su entorno.

Los alumnos de 28 centros de los 34 que componen el Comité Territorial han puesto en común las investigaciones que han llevado a cabo en estos últimos meses en su entorno educativo y también sobre La Rioja en general sobre los tres compromisos de diagnóstico vinculados a la gestión y uso de agua que alumnos de toda España acordaron en la Confint Estatal, celebrada el pasado octubre en Palencia: la situación de las especies invasoras acuáticas y la huella hídrica del desperdicio alimentario.

Para avanzar en la búsqueda de soluciones, se han abordado las tres cuestiones desde los cuatros ámbitos que se trabajan en el proyecto CEHS: salud, consumo, territorio y comunidad. Tras la reflexión conjunta y el intercambio de opiniones y de resultados de su diagnóstico, los miembros del Comité han realizado propuestas que trasladarán a sus centros.

En este sentido han planteado acciones que pueden realizar por sí mismos, como incrementar el consumo de productos de cercanía y evitar la compra de mascotas que sean especies invasoras.

El Comité Ambiental Territorial constituye el órgano de encuentro y coordinación para los más de 25.000 escolares riojanos que participan en el proyecto, y en el que se promueve el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias entre los centros participantes, favoreciendo el aprendizaje compartido en materia de sostenibilidad.