Alumnado de ESO de Pradejón visita Fungiturismo dentro de #Divulgaciencia25

LOGROÑO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios grupos de primer curso y segundo de ESO han visitado en las últimas semanas Fungiturismo, el Centro de Interpretación sobre el champiñón situado en Pradejón. El alumnado realizó una visita guiada al Centro, a la Bodega Diezmos y a los cultivos.

La actividad se incluye en #Divulgaciencia25, el programa decano de ciencia y tecnología de La Rioja que lleva a cabo Fundación Caja Rioja con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Estas visitas forman parte de la actividad La ciencia está en tu pueblo, puestas en marcha por primera vez este curso 2025-2026 para ofrecer al alumnado lugares donde se realiza ciencia en su municipio. Se incluyen también a otras que se han realizado en diferentes localidades.

Durante estas visitas guiadas han podido conocer tres espacios muy representativos sobre el champiñón, ya que en La Rioja se produce un 55 % de este producto.

El sector de hongos cultivados es el segundo sector agrario en importancia económica y en generación de empleo en la región, con unas 67.300 toneladas de champiñón y algo más de 6.200 toneladas de seta, que suponen el 13% del volumen de producción total de cultivos herbáceos y el 72% de todo el valor económico de la producción de hortalizas de la región (Estadística Agraria de La Rioja, año 2021).

Las Bodegas del Diezmo es un conjunto de calados subterráneos donde se guardaba parte de lo cosechado por la sociedad pradejonera. Su construcción data del siglo XVII y está formado por un almacén y dos bodegas subterráneas para la elaboración del vino. Por su parte, Fungiturismo es un espacio didáctico y audiovisual que muestra los hongos tanto en su medio natural como todo el proceso de los hongos cultivados.