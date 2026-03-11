Alumnos de Enseñanzas Medias de La Rioja se enfrentan a la fase local de la Olimpiada Española de Química

LOGROÑO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 161 alumnos de 14 centros de Enseñanzas Medias de La Rioja se enfrenta mañana, jueves 12 de marzo, a las pruebas de la fase local de la XXXIX Olimpiada Española de Química, que tendrán lugar en el Complejo Científico-Tecnológico (aulas 101, 102 y 104) a partir de las 17,00 horas.

La Olimpiada de Química tiene como objetivo estimular e implicar a los estudiantes de Bachillerato en el desarrollo de esta ciencia, a la vez que resaltar su importancia en el mundo actual, promoviendo su progreso y divulgación, para favorecer la aparición de nuevas vocaciones de estudio e investigación en Química.

Los primeros calificados participarán en la XXXIX Olimpiada Nacional de Química, que se celebra del 24 al 26 de abril en Alicante; mientras que la LVII Olimpiada Internacional de Química se disputa del 10 al 19 de julio de 2026 en Tashkent-Uzbekistán.

En La Rioja, las pruebas de la fase local de la XXXVIII Olimpiada Española de Química están coordinadas por Raúl Losantos y Fernando Jiménez y organizadas por la Real Sociedad Española de Química (sección La Rioja) y la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja.

En el curso 2024-2025 el ganador de la XXXVIII Olimpiada Española de Química disputada fue Alejandro Azofra Millán, seguido por Erika Jiménez García, ambos del IES Sagasta, en segundo lugar; y Alberto Espiga Rodríguez, del IES Duques de Nájera.