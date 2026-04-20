Alumnos de la ESDIR exponen sus trabajos sobre Packaging en la Casa de los Curas de Calahorra hasta el 30 de abril

Alumnos de la ESDIR exponen sus trabajos sobre Packaging en la Casa de los Curas hasta el 30 de abril - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Hasta el próximo el 30 de abril puede contemplarse en Calahorra la exposición titulada 'Trabajos del alumnado del Máster en Diseño Integral de Packaging para la industria alimentaria y vitivinícola'.

Con motivo de las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura, la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR) ha organizado esta muestra en la Casa de los Curas (c/Mayor, 24), con la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra.

En 3 grandes vitrinas se exhiben varios diseños de embalaje de productos alimenticios diseñados y realizados por los alumnos de diferentes promociones del Máster en Diseño Integral de Packaging para la industria alimentaria y vitivinícola de la ESDIR.

Botes y latas de conservas, botellas de aceite y de vino y embalajes de setas y de comida son algunos de los proyectos que se pueden ver en esta exposición. Cada propuesta, llena de estética y funcionalidad, refleja un proceso completo de diseño: desde la conceptualización de la marca hasta la elección de materiales, formatos y soluciones innovadoras.

La muestra 'Trabajos del alumnado del Máster en Diseño Integral de Packaging para la industria alimentaria y vitivinícola' podrá visitar de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas, de jueves a sábado también por la tarde de 18,00 a 20,00 horas y los domingos y festivos de 12,00 a 14,00 horas.

CICLO DE CHARLAS

Esta mañana la Casa de los Curas ha acogido la primera conferencia del ciclo de charlas de las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura, que Calahorra celebra hasta el 26 de abril.

La diseñadora gráfica y directora de Ang Studio, Angélica Barco, de Calahorra, ha hablado de 'Packaging alimentario: entre estrategia, deseo y percepción'.

El martes, 21 de abril, María Trinidad Herrero, Catedrática de Anatomía y Embriología humana de la Universidad de Murcia abordará en su ponencia las 'Verduras, vida saludable y arte a lo largo de la historia'. Será a las 19,30 horas en el Centro Joven Municipal.

Cerrará este ciclo de conferencias el cardiólogo del Hospital de Calahorra, José María González, con su ponencia 'Preguntas al cardiólogo de mi hospital'. Comenzará a las 19,30 horas y tendrá lugar en el Centro Joven Municipal.