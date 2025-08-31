Un ambicioso Vingegaard se impone en Valdezcaray y Traeen sufre para seguir de rojo en La Vuelta

Imagen de la salida de la etapa 9 de La Vuelta 2025, este mediodía en Alfaro. - GOBIERNO DE LA RIOJA

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se impuso este domingo en la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre la localidad riojana de Alfaro y la Estación de Esquí de Valdezcaray, sobre 195,5 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) sufrió para mantener el liderato ante la ambición del ganador.

El doble ganador del Tour de Francia demostró su condición de favorito al triunfo en la 'grande' española y dominó la jornada con un potente ataque nada más iniciarse la ascensión a la estación de esquí riojana ante el que nadie pudo responder.

El corredor danés ganó con comodidad para sumar su cuarto triunfo total en La Vuelta, el segundo en esta edición tras el logrado en Limone Piamonte (Italia), y metió 1:50 al maillot rojo, para colocarse a 37 segundos del liderato antes del día de descanso, además de aventajar a sus rivales más directos como el portugués Joao Almeida (UAE) o el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team).

Fue una jornada realmente sin demasiada historia porque era un recorrido sin dificultades hasta la subida a Valdezcaray, un puerto de primera categoría no excesivamente duro y al que el grupo ni siquiera permitió que la fuga tuviese opciones de buscar su suerte. Tampoco la climatología, con lluvia, endureció en exceso el día.

Los aventureros de la etapa fueron el polaco Michal Kwiatkowksi (Ineos Grenadiers), el alemán Michel Hessmann (Movistar Team), el irlandés, el sudafrican Kevin Vermaeke (Picnic-PostNL) y el belga Liam Slock (Lotto), pero que nunca llegaron a tener una ventaja demasiada importante que les hiciese soñar con la victoria.

Su fuga concluyó justo cuando empezaban las primeras rampas hacia Valdezcaray y cuando iba a agitarse de verdad el día. El Visma-Lease a Bike pasó al ataque y lanzó un potente acelerón de Matteo Jorgenson que sirvió de plataforma de lanzamiento para Vingegaard. El italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) trató de responder y se enganchó al danés, pero no le pudo seguir demasiado tiempo, mientras que por detrás el líder Traeen sufría y cedía terreno.

El doble ganador del Tour puso la directa y no aflojó hacia la meta en busca de conseguir el mejor botín de tiempo posible. Por detrás, Almeida intentaba darle caza junto a Pidcock y el austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale), aunque este tampoco pudo aguantar al portugués y al británico.

Estos no pudieron detener a Vingegaard, pero al menos evitaron una gran pérdida de tiempo que, con las bonificaciones, terminó rozando el medio minuto. Traeen sufrió para mantener su maillot rojo, mientras que en el lado español los mejores fueron Raúl García Pierna (Arkea) y Marc Soler (UAE), quinto y sexto, con el segundo como el mejor posicionado en la general, a 3:04 de la cabeza, antes del día de descanso en Pamplona.