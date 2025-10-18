Amigos de la Tierra La Rioja advierte de que "problemas comienzan a aparecer en variante ferroviaria de Rincón de Soto" - AMIGOS DE LA TIERRA LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja ha advertido este sábado de que "los problemas comienzan a aparecer en la variante ferroviaria de Rincón de Soto". Una inversión "de 65 millones de euros" y una de las obras "más importantes que se está realizando en La Rioja" que, para el colectivo, "se ha llevado a cabo en el peor lugar posible: en plena zona inundable del Ebro".

En un comunicado, recuerdan que "la presente obra fue aprobada con una Declaración de Impacto Ambiental completamente desfasada y que no contemplaba la inundabilidad, como sucede en estos momentos", señalando que "había mucho empeño político por realizar dicha obra, pero ahora empezamos a ver las consecuencias de una obra cuyo trazado debía ser otro".

"En un momento en el que el estiaje del Ebro es tremendo, y apenas discurre agua por este río, nos encontramos con inundaciones procedentes del freático en las obras, posiblemente por el sifonamiento del terreno", argumentan.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja no ven esta situación como "normal: se debe a prisas por realizar una infraestructura de cualquier forma", al tiempo que indican que "no es de recibo que se realice una inversión de este calibre en una zona donde no se debería haber autorizado nunca".

Así, y pese a reconocer que "la mejora del ferrocarril es una necesidad que nadie discute en La Rioja", señalan que "se podía haber realizado con criterios técnicos y si había necesidad de repetir la Evaluación de Impacto Ambiental no sabemos porque no se hizo".

"Desde Amigos de la Tierra La Rioja tenemos claro que todo fue por prisas, por cercanía de elecciones. Pero nada de ello buscaba el bien común que debe guiar la acción de los políticos. Ahora nadie será responsable de nada, nadie dimitirá, pero la sociedad riojana pagará los platos rotos", concluyen.