Amigos de la Tierra La Rioja reclama que no se autorice un cebadero de bovino junto al Carrizal de Cofín en Alfaro

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja ha presentado alegaciones ante el Ayuntamiento de Alfaro contra el proyecto de instalación de un cebadero de ganado bovino de carne en la parcela 53 del polígono 62, situado a aproximadamente 85 metros del Área Natural Singular "Carrizal de Cofín".

La asociación considera que "la proximidad de la explotación a este espacio protegido exige extremar las garantías ambientales antes de autorizar la actividad y solicita que no se concedan las licencias ambientales y de obras solicitadas por Granja Cantera S.L".

Recuerdan que "el Carrizal de Cofín, con una superficie de 142,75 hectáreas, está declarado Área Natural Singular mediante el Decreto 36/2017, de 21 de julio, que establece normas específicas para su protección".

Amigos de la Tierra La Rioja considera que, "aunque la parcela se encuentre fuera de los límites actuales del espacio protegido, la escasa distancia entre ambas zonas hace necesario valorar las posibles afecciones indirectas sobre sus valores naturales".

RIESGO DE CONTAMINACIÓN Y AFECCIONES AL ESPACIO PROTEGIDO

Entre sus principales preocupaciones se encuentra "el posible impacto de la actividad ganadera sobre el suelo y las aguas del entorno".

"Una explotación de estas características genera estiércoles, aguas de limpieza, residuos y posibles lixiviados, por lo que resulta fundamental garantizar que su almacenamiento y gestión no puedan provocar filtraciones, escorrentías o episodios de contaminación", argumentan.

Con una separación de apenas 85 metros, "cualquier incidente o vertido accidental podría tener consecuencias sobre un espacio natural especialmente sensible". Por eso cree que "debe aplicarse un criterio de prevención y precaución antes de autorizar la instalación".

TRÁFICO, POLVO Y RUIDO

También advierte de las posibles afecciones derivadas del funcionamiento habitual de la explotación, entre ellas el "incremento del tráfico de vehículos, el transporte de animales y piensos, el movimiento de maquinaria, las emisiones de polvo y el ruido".

Amigos de la Tierra La Rioja considera que "estas afecciones deben valorarse no solo desde el punto de vista de las molestias que puedan generar, sino también teniendo en cuenta su posible incidencia sobre la fauna y la conservación del espacio natural situado en sus inmediaciones".

Además, Amigos de la Tierra La Rioja lleva "años reclamando una mayor protección del conjunto natural de Cofín, un área de carácter estepario que considera de especial interés para la biodiversidad y que, a su juicio, está sufriendo una progresiva degradación como consecuencia de diferentes actividades".

Por ello, "insta también al Ayuntamiento de Alfaro y al Gobierno de La Rioja a avanzar en la protección del conjunto de Cofín mediante alguna de las figuras previstas en la Ley 2/2023, de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja".

"La conservación de Cofín no debería reducirse a los actuales límites administrativos del espacio protegido. Es necesario preservar también su entorno y evitar que nuevas actividades vayan fragmentando y degradando progresivamente este territorio", finalizan desde el colectivo.