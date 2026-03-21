Amistad Rioja-Cuba llama la atención sobre el "muro" que ha levantado EE.UU alrededor de la isla de Cuba

Concentración de Amistad Rioja-Cuba, IU y PCE - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación Amistad Rioja-Cuba ha llamado hoy la atención sobre el "muro" que ha levantado Estados Unidos alrededor de la isla de Cuba. "No es un muro material como el de Gaza, pero que tiene las mismas consecuencias", ha dicho Nieves Escalada como portavoz.

La Plaza del Espolón de Logroño, frente a la Delegación del Gobierno, ha acogido una concentración en la que los asistentes han clamado contra la situación de Cuba "por el bloqueo criminal" de Estados Unidos.

"Los cubanos están asfixiados en todos los órdenes, no solamente económicos y materiales, sino también financieros, culturales", ha indicado Escalada en declaraciones a Europa Press.

La concentración de hoy, en la que se han escuchado frases como 'dejad a Cuba vivir en paz', o 'Cuba soberana, no a la asfixia americana', quería "denunciar el bloqueo que sufre la isla de Cuba desde hace más de sesenta años".

Una situación que "ahora, todavía, se ha ampliado más con una orden ejecutiva por el matón Donald Trump el 29 de enero". Aún así, ha afirmado, "queda tiempo para la esperanza con pueblos como el cubano y también como el palestino".

"Cuba ha demostrado, los cubanos, las cubanas, que son un pueblo con dignidad, que no se rinden y que no se van a rendir esta vez tampoco ante las exigencias de un matón que se cree el emperador del mundo", ha ensalzado.

Por eso, ha visto, "los cubanos con su dignidad, con su supervivencia, nos están dando un ejemplo a todo el mundo y además, de alguna manera, también nos están salvando".

Para Escalada, "están demostrando que otro mundo es posible, no solamente el mundo de los multimillonarios, de los capitalistas que lo que quieren es vivir a costa de todos nosotros".