AMP.- El Ayuntamiento de Logroño valora como "buenas" las fiestas de San Mateo 2025, con "excelente participación"

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño considera que las fiestas de San Mateo 2025 han sido "buenas", destacando la "excelente participación" en todos los actos del programa, desarrollados entre el cohete del día 20 y la quema de la cuba del pasado viernes 26 de septiembre.

Como ha subrayado en rueda de prensa la concejala de Festejos, Laura Lázaro, "hay que agradecer las ganas de disfrutar" de logroñeses y visitantes porque, junto a peñas, casas regionales y todos los colectivos implicados han sido "motor y protagonistas" en los en torno a 300 actos incluidos en la programación, que ha destacado como "diversa" y que ha llegado "a todos los rincones de la ciudad".

"San Mateo es algo único, que cada año es diferente y es, en resumidas palabras, una auténtica fiesta de alegría compartida", ha asegurado la edil quien, en el detalle de los actos festivos, ha subrayado el cohete, "con unas 50.000 personas y sin incidentes relevantes".

Ha simado que, por primera vez, "se ha creado el centro de coordinación municipal, en el que colaboraban a tiempo real todas las entidades implicadas como Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja".

En cuanto a la propuesta musical, Lázaro ha destacado "la gran participación y afluencia de público": más de 12.000 personas en el concierto de Mikel Izal y su telonero Dollar Selmouni; el "completo" de Puro Relajo; la "gran afluencia" a La Rock-A; o la "novedad" de que la Dj Carmen de la Fuente pinchando en el cohete, "que fue un éxito rotundo". Todos, en la Plaza del Ayuntamiento.

Además, ha sumado los conciertos "en otros puntos, como Bambino o Víctor Puri", recalcando sobre todo las actuaciones "que han venido a reforzar el programa", por parte de la Casa de Andalucía -como Los Calis- o las peñas, como Zapato Veloz, por la Peña La Rioja; y el "éxito" de todas las convocatorias en el Parque Gallarza y El Espolón, con Bailando en Plata, Los Átomos o Mariachi Imperial, entre otros.

MÁS ACTIVIDADES:

Lázaro ha continuado su repaso con el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, con tres colecciones y "en el que se han reunido a más de 50.000 asistentes"; la mayor presencia en los barrios, "no sólo con las actividades propias sino acercando tanto Gorgorito como el Tragantúa y el nuevo programa llamado 'San Mateo Suena en los barrios', "en el que la gente también respondió de una buena forma".

Igualmente ha valorado como "éxito" la nueva iniciativa del 'Peque San Mateo' en la Plaza del Ayuntamiento; y el desarrollo del Desfile de Carrozas, "en un día un poco lluvioso, pero en el que el público no dejaba de estar allí con sus paraguas o incluso mojándose para poder disfrutarlas".

En palabras de la edil de Festejos, se consolida el Pregón; y siguen siendo un éxito también convocatorias tradicionales como el Concurso de Calderetas, con 120 cuadrillas, y la Exaltación de las Chuletillas, con 150 participantes, a lo que se une el Concurso de Paellas, con 35 cuadrillas en su segunda edición. "Éxito" que ha extendido igualmente a la Semana Gastronómica, "con gran afluencia de público todos los días".

Lleno prácticamente diario han tenido también las vaquillas, y los cuatro espectáculos que, bajo el signo común de la comedia, se han podido ver estos días en el Teatro Bretón.

Especialmente, Laura Lázaro ha valorado una iniciativa "que viene para quedarse", como son los espacios reservados para personas con discapacidad o con movilidad reducida en el cohete o en los días de concierto, y la introducción de la lengua de signos en muchos de los actos festivos.

También ha subrayado que "hemos contado con Puntos Violeta para la prevención de agresiones sexuales y carpas informativas en muchísimos puntos de nuestra ciudad, donde podía haber más aglomeraciones para que la gente pudiese acercarse a ellos, y han sido un éxito rotundo".

A todo ello ha sumado otro momento de participación, como el Pisado Popular, dedicado en este año al deporte femenino; o la celebración ayer mismo del San Mateo Intercultural, porque "mucha de la gente que vive en esta ciudad viene de otros lugares, somos un sitio en el que todo el mundo cabemos".

Para finalizar su balance, la concejala ha agradecido "a todas las personas que forman parte y han formado parte de estos días, no solo de esta semana, sino de los actos que se han realizado previamente", citando a la Unidad de Festejos, también Protección Civil, Policía Local, Electricidad, Movilidad, prácticamente todas las áreas del Ayuntamiento".

MEJORAS.

Preguntada por los medios de comunicación sobre los aspectos a mejorar para próximas fiestas, Laura Lázaro ha incidido en que "ahora mismo es un momento de analizar todo lo que lo que se ha llevado a cabo durante esta semana, vamos a analizarlo y a buscar las mejoras pertinentes de cara al año que viene".

No ha dado mayor trascendencia a los pitidos al alcalde en la quema de la cuba, porque "creo que en todas las quemas de la cuba ha habido pitidos, muchas veces es algo contra lo que no podemos hacer absolutamente nada, y si es una queja de la gente, insisto en que buscaremos las mejoras para que no sea así el próximo año".

Y se ha referido específicamente a las quejas por el pago de los hinchables, algo sobre lo que "reiteramos las disculpas, como bien comentó el alcalde el último día de fiestas, por las molestias ocasionadas a las familias", insistiendo en que "buscaremos la solución más adecuada para que que esto no vuelva a ocurrir".

Por último, sobre su impresión personal de las fiestas, la concejala ha señalado que "he estado mucho en la calle, en muchos actos y ver a la gente disfrutando es lo que se queda dentro de mí".

"Por supuesto, vamos a analizar todo, vamos a ver donde podemos buscar una mejora y así hacerlo de cara al año que viene. Pero desde mi punto de vista la participación de la gente creo que es la muestra de que las cosas han estado bien", ha finalizado Laura Lázaro.