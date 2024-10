Dos detenidos por la muerte violenta de dos personas tras un incendio en sucursal bancaria abandonada en Logroño

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 46 y 40 años han sido detenidos esta noche en Logroño por su presunta implicación en la muerte violenta de dos personas, descubierta tras un incendio ocurrido en una antigua sucursal bancaria abandonada, ubicada en la calle San Millan 13 de la capital riojana.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, acompañada por el jefe superior de la Policía Nacional en la región, Manuel Laguna; y por el jefe de la Brigada de Policía Judicial, Eduardo Esteban, han ofrecido este mediodía los primero detalles del suceso.

Una investigación que se sigue desarrollanado y que permanece bajo secreto, por lo que, como ha advertido Arraiz, "hay cosas que aún no se pueden contar", aunque sí ha confirmado la detención de los dos presuntos implicados, avanzando, además que "se está en fase de investigación, sabemos que habrá más personas implicadas".

Laguna, por su parte, ha incidido "en la rápida resolución" de los hechos "aunque quedan muchas cuestiones por hacer", para lo que, como ha destacado, "incluso hemos recabado la colaboración de la Comisaría General de Policía Científica, con un equipo que ha estado en el escenario del crimen".

Ha subrayado que "es un delito grave" -asesinato-, en el que "hay indicios de agresión y de criminalidad hacia los cadáveres, porque inicialmente se podía pensar que por la inhalación de gases o por algún otro motivo", pero rápidamente se ha podido comprobar "que había violencia sobre los cuerpos", lo que ha podido propiciar "la rápida detención" de los primeros sospechosos.

CRONOLOÍA DEL SUCESO.

Eduardo Esteban ha ofrecido a los medios de comunicación un relato de los hechos en orden cronológico. Así, ha apuntado que "sobre las 00,45 horas de este viernes se ha recibido una llamada en la sala de operaciones de Policía Nacional, alertando de un incendio a la altura del número 13 de la calle San Millán de Logroño".

Un lugar que corresponde con una antigua sucursal bancaria de la entidad Bankia "de la que salía humo", un local abandonado hace tiempo y 'okupado' desde hace aproximadamente un par de años, según han contado a los medios de comunicación vecinos de la zona.

Siguiendo con el relato policial, de inmediato se han personado una patrulla de Policía Nacional y otra de Policía Local, además de que, al tratarse de un fuego, han acudido los Bomberos del Ayuntamiento logroñés, que han sofocado el incendio.

Ha sido en ese momento, tras apagar el fuego, cuando los propios Bomberos han localizado al fondo de la antigua sucursal los dos cadáveres calcinados, por lo que se ha activado el protocolo correspondiente, con el titular del Juzgado de Instrucción de guardia dirigiendo la investigación, junto con efectivos de las Brigadas Provinciales de Policía Científica y de Policía Judicial.

Tras el examen realizado por la médico forense "comprobamos que efectivamente hay indicios evidentes de muerte violenta" en los dos cadáveres -uno de un hombre y otro, de una mujer-, con lo que las investigaciones se dirigen en este sentido, hasta dar como resultado la detención de los dos varones.

Esteban, a preguntas de los medios de comunicación, ha detallado que la detención se ha realizado sobre las 5 horas de esta madrugada en las inmediaciones del lugar de los hechos. Se trata de dos hombres, de 46 y 40 años, "muy conocidos en el mundo policial por sus numerosos antecedentes sobre todo por delitos relacionados con el patrimonio".

Ha apuntado que tanto los detenidos como los fallecidos eran habituales en la sucursal abandonada, que "era un sitio donde estaba pernoctando bastante gente que no tiene hogar en esta ciudad".

No ha querido el responsable policial ofrecer de momento más datos sobre el tipo de violencia que se ha detectado en las muertes, solo que "había evidencias de que efectivamente se trataba de una muerte violenta, es un tema que está investigando, no puedo dar más datos para no entorpecerlo".

Ha valorado sobre todo que "la detención es rápida porque tenemos investigaciones, tenemos testigos, llegamos muy rápido al lugar" -la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y también la Policía Local, en concreto-, "y hay sospechas y investigaciones bastantes para creer que las personas detenidas han tenido participación en el crimen".

En este momento, continúan abiertas las investigaciones por parte de la Policia Científica, dirigida por el Juzgado de Instrucción de guardia, que no descartan ningún motivo para los hechos, "no descartamos ninguna hipótesis, puede ser por un tema de drogas, un tema de ajuste de cuentas, etc...", ni tampoco que se produzca alguna detención más relacionada con este suceso.