AMP.- La experiencia enogastronómica 'Catalarreina' se aplaza hasta el 16 de mayo por previsión metereológica adversa

La experiencia enogastronómica 'Catalarreina' se aplaza hasta el 16 de mayo por previsión metereológica adversa - CATALARREINA

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La organización de la experiencia gastronómica Catalarreina ha decidido posponer al próximo sábado 16 de mayo el evento que estaba previsto inicialmente para este sábado 2 de mayo debido a la previsión de causas meteorológicas adversas que impiden garantizar el correcto desarrollo de la experiencia en condiciones óptimas.

La experiencia 'Catalarreina' está incluida en la iniciativa 'Un territorio, cinco experiencias' impulsada por la Mancomunidad de Desarrollo Turístico de Briñas, Casalarreina, Sajazarra, Ollauri y Haro.

El evento se traslada al sábado 16 de mayo con el mismo formato, horario y ubicación, la Plaza de La Florida de Casalarreina, en horario de 19 a 24 horas.

Catalarreina seguirá ofreciendo una experiencia enogastronómica completa con la degustación de cuatro vinos y cuatro tapas, en un ambiente cuidado y con el mejor acompañamiento musical, cuya programación se comunicará próximamente en caso de posibles ajustes.

VALIDEZ DE ENTRADAS Y DEVOLUCIONES

Todas las entradas adquiridas hasta la fecha serán válidas para la nueva fecha del 16 de mayo, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

No obstante, aquellas personas que no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar la devolución íntegra del importe siguiendo las indicaciones recibidas en el correo de notificación enviado por la organización. El plazo para solicitar la devolución estará disponible hasta el 8 de mayo incluido.

ENTRADAS A LA VENTA

La organización mantiene abierta la venta de entradas para la nueva fecha a través del siguiente enlace: https://entradium.com/events/catalarreina

Catalarreina forma parte de una estrategia de dinamización turística en Rioja Alta que pone en valor el vino, la gastronomía y el patrimonio local a través de experiencias singulares.

La organización agradece la comprensión del público ante este cambio y confía en que el 16 de mayo se pueda disfrutar del evento en las mejores condiciones.