AMP.- Maldita Nerea, Efecto Pasillo, París de Noia y Puro Relajo, principales conciertos de San Mateo 2026

Laura Rivas, concejala de Festejos, presenta la programación musical de San Mateo 2026 - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Maldita Nerea, Efecto Pasillo, Puro Relajo y las Orquestas Diamante y Paris de Noia serán algunos de los principales conciertos que el Ayuntamiento de Logroño ha programado para las próximas fiestas de San Mateo 2026, que se celebrarán del 19 al 25 de septiembre.

La concejala de Festejos, Laura Rivas, ha presentado una programación musical de la que ha destacado que "será completa y variada, distribuida en distintos escenarios, con estilos muy diversos y pensada para llegar a públicos de todas las edades".

Una programación, ha añadido, "diseñada desde las áreas de Festejos, Juventud, Servicios Sociales e Igualdad, con la colaboración de diferentes colectivos, para que logroñesas y logroñeses y todos los que nos visitan disfruten de la música durante las fiestas".

Rivas ha detallado los conciertos de gran formato que se celebrarán en la Plaza del Ayuntamiento, con la actuación de Efecto Pasillo, el 20 de septiembre, y Maldita Nerea, el 21 de septiembre.

Desde su nacimiento en Gran Canaria en 2007, Efecto Pasillo se ha consolidado como una de las bandas más queridas del panorama pop español gracias a una propuesta fresca, optimista y repleta de ritmos que fusionan pop, rock, funk y sonidos latinos.

Tras más de quince años de trayectoria y seis trabajos discográficos, la formación canaria continúa demostrando una extraordinaria vitalidad artística. Este año sigue presentando en directo su último trabajo, 'Los Reyes del Mambo'.

Maldita Nerea se ha convertido en una de las bandas más emblemáticas del pop español gracias a un estilo inconfundible que combina melodías luminosas, letras cargadas de optimismo y mensajes de superación personal.

Liderada por Jorge Ruiz (voz y compositor), la formación que lo acompaña en directo está integrada por músicos de amplia experiencia que dan forma a un espectáculo elegante, enérgico y de gran calidad artística.

Desde la publicación de sus primeros trabajos, el grupo murciano ha obtenido numerosos discos de oro y platino, consolidándose como uno de los referentes del pop nacional.

Durante este año continúa recorriendo España con la gira 'Origen: Manual para seres maravillosos', un espectáculo que combina sus grandes éxitos con sus composiciones más recientes.

LA RIBERA, NUEVO ESPACIO.

La concejala ha destacado también la actuación de una de las orquestas de referencia del panorama nacional, París de Noia, con una novedad: "Incorporamos un nuevo espacio musical en un entorno natural, el Parque de La Ribera, junto a Riojaforum, que acogerá el 23 de septiembre, tras los fuegos artificiales, la actuación de esta formación gallega".

Será un espectáculo de tres horas de duración en el que participarán más de veinte artistas entre músicos, cantantes y bailarines, sobre un macroescenario y un importante despliegue audiovisual.

Además, los DJ Uri Farré & Patricia Nine serán los encargados de poner la música durante el acto del lanzamiento del cohete que dará comienzo a las fiestas.

Y, para completar el programa de grandes conciertos, Puro Relajo actuará en la Plaza del Ayuntamiento el 24 de septiembre. La formación navarra se ha consolidado como uno de los principales referentes de la música mexicana en España.

MÚSICA PARA TODAS LAS EDADES.

La oferta musical de las fiestas "será diversa en estilos y llegará a públicos de todas las edades".

En este sentido, la concejala ha anunciado la incorporación al programa de la iniciativa 'Cepa Joven' y ha señalado que "habrá dos sesiones de DJ en el entorno de Daniel Trevijano dirigidas al público adolescente".

El Gran Tardeo de San Mateo llegará el 20 de septiembre de la mano de Marc Cover en el Paseo del Espolón.

El grupo de punk melódico Da Igual actuará el 22 de septiembre en la Plaza del Ayuntamiento y, ese mismo día, el Paseo del Espolón acogerá, a las 20 horas, el tributo 'La Reina del Pop'.

El Paseo del Espolón será también el escenario de la actuación de la Orquesta Diamante el 21 de septiembre y de Los Átomos el 23 de septiembre.

El programa Bailando en Plata contará con una programación especial para que las personas mayores disfruten del baile con cuatro sesiones: tres en el Parque Gallarza y una en el Paseo del Espolón, con Los Átomos.

Además, se celebrarán nuevas ediciones de la Morrete Party, Parrilla y Vendimia Music Party.

El Festival Internacional de Vendimia 'Nieves Sáiz de Aja', las actuaciones de la Escuela de Jotas de La Rioja y de la Banda Municipal de Música de Logroño, así como la programación de la Casa de Andalucía, completan también la oferta musical.

Por último, la concejala de Festejos ha añadido que esta programación se completará con las actividades del Espacio Peñas, cuya programación se presentará en las próximas semanas.