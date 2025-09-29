AMP.- El PR+ propone "un giro de 180º" en las fiestas de Logroño tras el "fiasco" y el "caos" de los Sanmateos 2025

Archivo - El portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

Antoñanzas critica "improvisación" y "contratación a última hora" de algunos de los principales actos de los festejos de este año

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha planteado este lunes "un giro de 180º" en las fiestas de Logroño, tras el "fiasco" y el "caos" de los Sanmateos 2025, que se han desarrollado en la ciudad entre el 20 y el 26 de septiembre.

En rueda de prensa, el edil regionalista ha calificado en general las fiestas recién finalizadas como "de mínimos, poco ambiciosas y nada novedosas" en su programación.

"El Gobierno ha vuelto suspender, a pesar de contar con un gran presupuesto, un solvente equipo funcionarial y una amplia mayoría para trabajar con comodidad. La gestión ha sido nefasta y la planificación inexistente, como demuestra la contratación, a menos de 24 horas del cohete, de varios espectáculos por más de 77.000 euros", ha censurado.

Otro de los ejemplos que ha puesto Antoñanzas es el disparo del cohete minutos antes de la hora prevista, o el desfile de carrozas, que tuvo que interrumpirse una vez iniciado para que se pudieran incorporar las peñas que estaban saliendo de los toros.

El edil regionalista ha recordado que "en los últimos dos meses se ha incrementado el presupuesto en más de 275.000 euros para contratar diversos actos, entre ellos el concierto de Mikel Izal o, espectáculos que deberían estar ya presupuestados, como Gorgorito".

"Pese a este incremento presupuestario, hemos tenido un día menos de fuegos, no ha habido espectáculo de drones y se ha cobrado a las familias por unos hinchables que siempre han sido gratuitos", ha denunciado.

"MANO TENDIDA".

Con todo, Antoñanzas ha dejado su "mano tendida" al equipo de Gobierno "para mejorar San Mateo" y ha planteado "varias iniciativas dirigidas a potenciar el folclore, la cultura de la vendimia y la participación ciudadana".

Así, ha propuesto una escuela de danza en la calle abierta al público, principalmente infantil, para que puedan aprender las danzas riojanas y bailes populares y los grupos folclóricos puedan divulgar a la ciudadanía las actividades que realizan.

Igualmente, ha planteado pedir la colaboración a ludotecas, centros jóvenes y centros educativos para decorar la ciudad con motivos alegóricos a la vendimia y con los colores de las banderas de Logroño y de La Rioja.

También ha propuesto llevar a cada barrio concursos que fomenten la participación como el de calderetas, recuperar el certamen de zurracapote y crear nuevos para poner en valor la gastronomía riojana, como guisos de carrilleras, migas o casquería.

De otro lado, el edil riojanista ha abogado por reforzar la programación infantil con actividades gratuitas vinculadas a la vendimia, con espectáculos callejeros, cuentacuentos y talleres de manualidades que refuercen la identidad logroñesa y los oficios tradicionales.

GRUPO DE TRABAJO.

Por último, Antoñanzas ha pedido al alcalde que "reestructure la Concejalía de Promoción y que de forma urgente cree un grupo de trabajo integrado por colectivos de fiestas, entidades sociales, agentes económicos y grupos políticos para abordar desde ya miso las fiestas del próximo año".

"No nos podemos permitir como ciudad que los Sanmateos sigan siendo un fracaso después de tanto dinero y esfuerzo que dedican muchas personas a esas fiestas. Tenemos que ser capaces entre todos de dar un giro de 180 grados al programa. Si fuimos capaces de hacerlo con las fiestas de San Bernabé, también podemos hacerlo con San Mateo", ha subrayado.

Para finalizar, Antoñanzas ha querido agradecer la implicación de todos los colectivos que han hecho posible las fiestas, de los trabajadores municipales y de los servicios de emergencias.